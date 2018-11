Stillehavsø bliver første land i verden til at forbyde solcreme, der kan skade koraller Fra 2020 er det slut med at bruge solcreme med kemikalier, der kan afblege og skade korallerne i landet Palau i Stillehavet.

Tidligere på året blev Hawaii den første stat i verden, der lavede et forbud mod solcremer med kemikalier, der er skadelige for koralrevet.

Nu følger stillehavsøen Palau trop, og bliver det første land i verden med et landsdækkende forbud. Forbuddet træder i kraft i 2020 og betyder, at turister kan få bøder på op til 6.500 kroner, hvis de tager solcremer med ind i landet, der indeholder et af de ti forbudte kemikalier, der anses for at afblege og gøre skade på koralrevet.

Det skriver The New York Times.

14.000 ton solcreme anslås at ryge ud i verdenshavene hvert år fra svømmende og snorklende turister. Men en række undersøgelser har bevist solcremens negative virkning på havets koraller.

Det gælder især solcremer med stoffet oxybenzone.

Et problem, der kan løses

Ifølge Selina Ward, der er lektor i koralrevets økologi og fysiologi på University of Queensland i Australien, er det ikke alle solcremer, der er skadelige for korallerne, men de, der er fri for kemikalier, er ofte ret dyre.

»Det bedste alternativ til solcreme er at have en form for stof på kroppen«, siger hun til The New York Times.

Hun forklarer, at koralrevet også er truet af global opvarmning og forurening af verdenshavene, men problemet med solcremerne er »noget, vi kan løse«.

Forhastet forbud

Formanden for Rådet for Australiens institut for hudkræft, Heather Walker, mener dog, at solcreme stadig gør mere gavn end skade.

»I øjeblikket er forskning på solcremers påvirkning på korallerne begrænset«, siger hun til avisen.

»Derimod er der bevis for, at solcreme forhindrer hudkræft, så i denne sammenhæng er et forbud forhastet«

»Vi ville blive bekymrede, hvis australierne generelt stoppede med at bruge solcreme«, siger Heather Walker.