Fado og dressurridning står på hotelmenuen Det portugisiske hotel Naturarte Campo i provinsen Alentejo henvender sig især til naturelskere og hesteinteresserede.

Pamela Wieser og lusitano-hingsten Champagne er det perfekte par, når de demonstrerer en piaffe, hvor Champagne udfører en rolig gang på stedet eller en piruette, hvor ekvipagen drejer 360 grader omkring sig selv. Hest og rytter bliver til ét, og det er umuligt at se rytterskens signaler til den veltrænede hingst.

Seancen bliver endnu smukkere af, at det næsten er fuldmåne, og Pamela Wiesers mand, Rui Graça, akkompagnerer rytter og hest på guitar med portugisiske fado-rytmer.

Foto: Poul Husted Selv om Natuarte-Campo er indrettet i en gammel gård, har den svømmebassin og andre moderne faciliteter.

Efter opvisningen klapper tilskuerne begejstret, og Rui Graça inviterer os med ind i pejsestuen på boutiquehotellet Naturarte-Campo, hvor han spiller yderligere et par fado-sange og fortæller om den portugisiske sangform over et glas portvin.

Beliggenhed: Naturarte Campo er placeret i landlige omgivelser i den portugisiske provins Alentejo ved den lille by Vila Nova de Milfontes 190 kilometer syd for hovedstaden, Lissabon.

Fakta Naturarte Campo Naturarte Campo, Estrada de Vila Nova de Milfontes, 7630-440 São Luís, Portugal Plus: Omgivelserne Ridning og musik Personalet Minus: Beliggenhed – kræver bil at komme dertil Mangler kuffertbænk







Foto: Poul Husted Pamela Wieser styrer uden ord og synlige bevægelser Champagne igennem et svært dressurprogram.

Hotellet er omringet af skov, vingårde og smålandbrug, og der er ikke langt ud til atlanterhavskysten med små fiskerlejer, hvor de lokale driver deres håndværk, som de har gjort i århundreder.

Indretning: Rui Graça er uddannet arkitekt, og det var ham, som fik ideen til at ombygge den forfaldne familiegård til hotel, fortæller Ruis far, José Graça, som er direktør for hotellet og familiens andet etablissement, Naturarte Rio, der består af syv villaer ved Mira-floden et par kilometer borte.

Naturarte Campo har 10 værelser og 2 villaer. Værelse 11 i hovedbygningen er indrettet i gammeldags stil med udgang til en lille terrasse og have med det store svømmebassin foran hovedbygningen.

Foto: Poul Husted Værelse 11 er hyggeligt og landligt.

I fælleslokalerne er der masser af kunst, og en stor del er værker af José Graças anden svigerdatter, Marta de Menezes, der har udstillet over det meste af verden.

Bæredygtighed er et nøgleord på hotellet, som er indrettet med solpaneler og andre energibesparende foranstaltninger.



Faciliteter: Fire tyske damer er på et ugelangt rideophold på Naturarte Campo, for Pamela Wieser nøjes ikke med selv at ride. Hun giver også rideundervisning på hotellets lusitano-heste og arrangerer daglange rideudflugter.

Samtidig står Pamela Wieser også for køkkenet, som er baseret på lokale produkter. Familien har egne oliventræer og olivenoliefabrik og dyrker selv køkkenets grøntsager. José Graça præsenterer en lokal middag bestående af tomatsuppe med brødrester, æg, løg og olivenolie, som kaldes ved det arabiske navn ’açorda’ og er fattigmandssuppe. Hovedretten er en pie med kød fra sorte grise efterfulgt af en hvid chokolademousse med hindbær.

Foto: Poul Husted José Graça (i hvid skjorte) var oprindelig civilingeniør, men nu driver han hotel sammen med sin hustru, dyrlægen Maria Manuela, og parrets børn og svigerbørn.

Den solide kost kræver motion, og er man ikke til lusitano-heste, grænser den 3,5 kilometer lange cirkelformede vandresti Sâo Luis op til Naturarte Campo. Den kan klares på gåben, til hest eller mountainbike, som hotellet udlåner.

Konklusion: På Naturarte Campo kommer gæsterne både tæt på natur, dyr og mennesker. Hotellet er ikke for festaber, men for kultur- og naturinteresserede.

Priserne går fra 105 til 145 euro (785 til 1.085 kroner) inklusive morgenmad.