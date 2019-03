Frivillige har bygget perfekt mountainbikespor: Cykelparadis i gammel industriby skal lokke turisterne ud af Prag

Foto: Petr Slavik At cykle ned ad et spor giver samme frihedsfølelse som ved skiløb.

Jeg læner overkroppen en anelse mere frem over styret ligesom de øvede mountainbikere, der kører forrest i kortegen af cykler, og presser mine fødder mod pedalerne. Bare for at få lidt mere fart på i det blå spors bløde sving.

I nspiration fra de canadiske parker

I skyggen af et stort lærketræ stopper Dusan Mihalecko kortvarigt op for at fortælle om tilblivelsen af de udfordringer, Trutnov Trails har at byde på. Han lader os forstå, at alle forhindringer er bygget af materialer fra skoven, og at sporene er gravet med de bare næver.

Sporbyggerne og brigaden af frivillige, der hjælper til i weekenderne, bruger stort set ikke maskiner til byggeriet. Derfor kan det tage flere år at bygge et enkelt spor færdigt, forklarer Dusan Mihalecko.

Lige nu rummer mountainbikeparken fire spor, og der er fløjet professionel hjælp ind fra Canada til at bygge et femte. Dusan Mihaleckos ven, der tidligere var manager i Whistler Bikepark, skal give en hånd med i parken, så den canadiske sporbyggertradition for alvor kan præge den tjekkiske mountainbikepark.

»Vi vil anlægge endnu flere spor med samme flow på strækningerne, som de har i Whistler«, siger Dusan Mihalecko og forsøger at forklare, hvad det mere præcist betyder:

»I Canada har de haft spor i mere end 20 år, og de er bygget helt anderledes end europæiske spor. Der er for eksempel ingen abrupte sving, fordi de gør en dyd ud af, at oplevelsen skal være flydende. Som en rutsjebane. Det skal være sådan, at folk ikke kan andet end smile, når de rammer dalen«.

Det er Dusan Mihaleckos håb, at den canadiske inspiration får sporene i skoven ved fabriksbyen Trutnov til at skille sig ud fra mængden.

I Europas top-3

Flere steder i Europa vokser mountainbikesporten, og der skyder det ene spor op efter det andet, hvilket gør konkurrencen om mountainbiketuristernes gunst større.

De sidste 10 år er der alene i Tjekkiet kommet adskillige mindre, formålsbyggede parker til, og nu løber mere end 48.000 kilometer sti til mountainbikecyklister gennem landet.

Singltrek Pod Smerkm, der har 90 kilometer spor, var den første bikepark, og det er fortsat den, der tiltrækker flest udenlandske turister. Ifølge organisationen Czech Tourism har parken i omegnen af 80.000 besøgende om året.

Foto: Michal Cerveny På det mest tekniske spor skal du vride dig gennem smalle passager og føre cykeldækkene over personbilstore sten.

I Trutnov er ambitionerne for de kommende år store. Målet er, at Trutnov Trails skal være et område med 60 kilometer spor i verdensklasse, så det på sigt kan blive en yndet destination for mountainbiketurister.

»Vi vil gerne lægge os i top-3 i Europa, når det kommer til udformningen af spor, så vi kan blive en af Tjekkiets mest besøgte parker«, siger Dusan Mihalecko.

I dag lader det til, at vejen mod succes er lang. Jeg ser ikke en eneste turist, der ikke er en del af vores rejsegruppe, mens jeg kører i skoven. Hverken på det blå, det røde eller det sorte spor.