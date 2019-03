Besøg museet for katastrofer og krig, lys og håb

Roger Mayou fortæller om udstillingens bærende elementer:

»Der er tre elementer: følelser, vidner og involvering. Det er nemt at vække følelser på et museum som dette. Og vi forsøger bevidst at bruge følelser som en måde at åbne sindet til de informationer, vi giver her«, siger han og nævner de raslende kæder ved indgangen til arkiverne som eksempel på at vække gæsternes følelser.

Foto: Fred Merz En kæmpe fod symboliserer, hvordan menneskeværd og menneskerettigheder bliver trådt under fode. Under foden kører billeder af børn, der har trådt på landminer, mennesker der sulter, Guantanamofanger m.fl.

Evig kamp for menneskeværd

Et afsnit af udstillingen handler om menneskeværd og menneskers rettigheder i krig og konflikt. Her får vi indledningsvis fortællingen om tilblivelsen af Røde Kors. Initiativet kom fra en schweizisk forretningsmand, Henri Dunant. Under en rejse i Italien i 1859 oplevede han det meget blodige slag i Solferino, der skulle blive afslutningen på de italienske uafhængighedskrige. Dunant så, hvordan tusindvis af sårede soldater lå hjælpeløse på slagmarken. Derfor mobiliserede han et hold af frivillige, der tog sig af de sårede, uanset hvor de kom fra.

Foto: Karin Møller-Olsen På en interaktiv væg demonstrerer museumsdirektør Roger Mayou med hånden, hvordan menneskelig indblanding kan ændre mønstret som symbol på at ændre verdens begivenheder.

Henri Dunants tanker om, at alle sårede har ret til hjælp og beskyttelse, førte i 1863 til dannelsen af Det Internationale Røde Kors. Det skete på et møde i Genève med deltagelse af fremtrædende schweizere. Og derfor blev organisationens symbol det omvendte af det schweiziske flag: et rødt kors på en hvid bund. Af særlig interesse for os danskere er, at symbolet for første gang blev brugt under krigen i 1864. Og i anledning af 125-året er der sat en mindesten ved Dybbøl Museum ved Sønderborg.