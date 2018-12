Kinas flirt med salg af truede næsehorn kan blive »fuldstændig katastrofalt«

»Krybskytteri er en meget organiseret form for kriminalitet, hvor bagmænd sørger for, at varerne bliver smuglet. Det kan være at bestikke en tolder eller en havnearbejder til at kigge den anden vej. Der er ofte stor korruption indblandet«.

Handlen med truede dyr er et lukrativt marked i Asien, hvor for eksempel efterspørgslen på næsehornenes horn er stor, da de knuses og bruges i medicin. Et kilo næsehorn kan sælges for omkring 65.000 dollars (ca. 430.000 kroner) på de sorte markeder i Kina og Vietnam, til trods for at der ingen evidens er for, at hornene har nogen form for effekt i medicinen.

»Det svarer til at bide negle, da det er det samme materiale som i hornet, keratin«, siger Thor Hjarsen.

»Så i bund og grund er det ren overtro, der gør, at nogle asiater tror på det«.

Foto: Heidi Skibsted Tegn på, at næsehornene er i nærheden. Men de kan nemt gemme sig, så de er umulige at få øje på.

Krybskytterne slår oftest til om natten. De skyder eller bruger bedøvelsesmidler til at nedlægge dyret. Det tager ikke mere end ti minutter at fjerne næsehornets horn med en økse eller sav.