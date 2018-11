Fremtiden kan byde på selvkørende hotelværelser på rejsen Inden 2021 kan de selvkørende hotelværelser være en realitet i USA, men det kan tage et årti, før de er helt klar til at køre på vejene.

Kan du forestille dig at spare flybilletter, hotelovernatninger og restaurantbesøg, når du rejser rundt i USA?

Det kan arkitekten bag designfirmaet Aprilli Design Studio, Steve Lee.

Han har designet The Autonomous Travel Suite (ATS), som er et køretøj, der fungerer som et selvkørende hotelværelse på hjul. Det skal i fremtiden kunne transportere rejsende rundt i USA i op til ti timer, inden den skal oplades.

Det skriver CNN.

Den selvkørende bil skal være en komfortabel og tidseffektiv transportform, som skal ses som et alternativ til flyvninger.

Konceptet har i år vundet designkonkurrencen Radical Innovation Award.

Tast selv destinationen ind på app

Bilen minder om et almindeligt hotel med et soveværelse, et lille køkken, et kontorhjørne, et badeværelse og en underholdningszone til at se film og spille.

Bilen er indrammet af store panoramavinduer, der kan dæmpes ved et tryk på en knap.

Den bliver styret med en app, hvor du taster ind, hvor du gerne vil køres hen. Her kan du også tilføje ønskede stop undervejs.

Steve Lee arbejder på at finde ud af, om køretøjet skal drives på el eller brint.

Det forventes, at bilproducenter i USA kan fremstille de selvkørende hotelværelser inden 2021, men der vil nok gå 10 år, før de kan ses på de offentlige veje.

Ifølge Steve Lee vil de første biler sandsynligvis blive lanceret i byer som New York, Washington D.C. og Boston, hvor infrastrukturen vil være klar først, og hvor transporttiden vil ligge mellem de seks til ti timer, bilen vil kunne køre, inden den skal oplades.