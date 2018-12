Hoteltjek: Churchill og Lennon har boet på den lyserøde dame På Cape Towns ’Nellie’ eller ’Den Lyserøde Dame’ lokkes stjernerne til med både køkken, værelser, have, personale og arkitektur i høj klasse.

Winston Churchill, Rudyard Kipling, Tiger Woods, Oprah Winfrey og John Lennon – under dæknavnet ’Greenwood’ – har alle boet på ’Nellie’ eller ’Den Lyserøde Dame’, som er Mount Nelsons kælenavn. Hotellet i Sydafrikas smukkeste by, Cape Town, virker som en magnet på stjerner og andet godtfolk.

Fakta Mount Nelson Hotel Belmond Mount Nelson Hotel, 76 Orange Street, Cape Town, Sydafrika 8001 Plus: Fabelagtigt køkken Indretningen Personalet Minus: Prisen

Churchill var dog ikke så begejstret for opholdet: »jeg kedede mig mismodig og tvivlende i Mount Nelson-hotellets bløde luksus og komfort«, hedder det i erindringsbogen ’Mine unge år’. Churchill ville hellere til fronten i 1900 under Boerkrigen. Mount Nelsons luksus kunne ikke hamle op med Churchills begær efter krudt og kugler.

Foto: Poul Husted High tea er et af højdepunkterne på Mount Nelson Hotel, og kager og sandwich glider ned med musikledsagelse.

High tea er et af højdepunkterne på Mount Nelson Hotel, og kager og sandwich glider ned med musikledsagelse. Foto: Poul Husted

Vi andre knap så krigslystne kan nyde Mount Nelsons femstjernede luksus og måske være heldige at få et glimt af en berømthed eller to.

Beliggenhed: Mount Nelson ligger ved foden af Taffelbjerget med udsigt over Cape Towns forlystelseskvarter The Waterfront med Atlanterhavet i baggrunden.

Foto: Poul Husted På terrassen hygger gæsterne sig med et glas vin eller en kop kaffe og nyder Mount Nelsons smukke have.

På terrassen hygger gæsterne sig med et glas vin eller en kop kaffe og nyder Mount Nelsons smukke have. Foto: Poul Husted

Der er ikke langt til Cape Towns seværdigheder som South African Museum, men man kan også bare nyde det ni hektar store haveanlæg, som er grønt året rundt, selv om Cape Town lider af vandmangel. Hotellet har sin egen kilde.

En del af gæsterne nyder haven og hotellet i lang tid, fremgår det af små skilte på flere liggestole ved svømmepølen. Skiltene fortæller, at den pågældende liggestol er booket flere måneder frem i tiden.

Indretning: Hotellet består af syv bygninger i klassisk stil. Den lyserøde farve kom på i 1918 for at fejre afslutningen på Første Verdenskrig og er blevet Mount Nelsons vartegn.

Foto: Poul Husted Værelse 318 er en såkaldt juniorsuite, og her kunne man godt bo et par måneder, hvis man ellers havde råd.

Værelse 318 er en såkaldt juniorsuite, og her kunne man godt bo et par måneder, hvis man ellers havde råd. Foto: Poul Husted

Værelse 318 er en juniorsuite på størrelse med vores 100 m2 store lejlighed hjemme på Østerbro i København. Sofakrog, pejs, elegant skrivebord, skabsplads til et helt kollektiv, og så er der en pudespray med lavendelduft, som desværre ikke forhindrer snorken.

Faciliteter: Morgenmadsbuffeten i Oasis Bistro er et overflødighedshorn af stort set alt. Juice fra mango til spinat, frugt fra litchi til kiwi, bulgarsk yoghurt med 16 forskellige bær og myslier, og kokkene står parate til at tilberede alle mulige æggeretter og sågar steaks. ’Spar på vandet, drik champagne’, står der på et skilt, og det er jo godt til morgenbordets østers.

Foto: Poul Husted Morgenmadsbuffeten har alt, hvad hjertet kan begære.

Morgenmadsbuffeten har alt, hvad hjertet kan begære. Foto: Poul Husted

Frokosten må vi hoppe over, men hvis sulten melder sig ud på eftermiddagen serveres der i loungen high tea, som ikke fås bedre i London.