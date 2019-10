Budgetvenlig safari: Kør selv rundt og mød beboerne i dyrenes enorme rige

Et par hundrede meter væk, midt på en grusvej, holder en åben minibus med en håndfuld turister i. De spejder efter noget. Min rejsepartner og jeg nærmer os, for de må have spottet noget særligt.

Vi kører med lav fart op ved siden af, parkerer tæt på bussen og opdager, hvad de har spejdet efter: Et løvepar går i ro og mag hen over det tørre, lange gyldne græs ikke langt fra vores firehjulstrækker. Hun- og hanløven er næsten kamufleret af deres egne gyldne farver i det søvnige støvede morgenlys. Hanløvens manke går nærmest i ét med det lange tørre græs.

FAKTA Turen til Etosha Klimaaftryk tur-retur: Fly:3.977 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 30.500 km i bil) Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, regn selv dit aftryk ud, og se, hvordan du kan klimakompensere, på www.politiken.dk/klimaberegner Har du lejet en bil med campingudstyr hjemmefra, vil udlejningsfirmaet typisk tilbyde at hente dig i lufthavnen i Windhoek gratis. Ellers koster en taxa til Windhoek omkring 150 namibiske dollars (ca. 70 kr.). Visum: Som dansk statsborger kan opholde dig gratis i landet i op til tre måneder på turistvisum, som fås ved ankomst. Du kan få et turistvisum i lufthavnen ved ankomst. Valuta: Namibiske dollars (NAD), der er knyttet til sydafrikansk rand. Kursen er 100 NAD = 46,6 kr. Vaccinationer/malaria: Vaccine mod stivkrampe, difteri og hepatitis A anbefales. Namibia har desuden krav om vaccination mod gul feber for rejsende, der kommer fra lande med risiko for gul feber. Der er risiko for malaria fra november til juni i den nordlige del af Namibia, hvor det anbefales at tage malariaforebyggende medicin eller beskytte sig mod myggestik med lange ærmer og bukser. Men spørg din læge, før du tager af sted, da det kan ændre sig i perioder. Rejsetidspunkt: Etosha anbefales i den tørre sæson fra april til november, fordi der er størst chance for at se vilde dyr, der samles om få vandhuller. I den våde sæson fra november til marts vil man typisk ikke se store grupper dyr samlet ét sted. I den periode får nogle af dyrene afkom, f.eks. zebraer og antiloper. Nationalparken:Man kan komme ind i Etosha fire steder: Anderson’s, Von Lindequist, Galton og King Nehale Lya Mpingana. Porten nærmest Windhoek er Anderson’s Gate, som det tager 4,5 timer at nå. Turen fra Windhoek til det nordøstlige hjørne, Von Lindequist Gate, tager 5,5 timer. De fleste gæster kører typisk igennem hele nationalparken, fra øst til vest eller omvendt. Vær opmærksom på, at Namibia har venstrekørsel. Nationalparken har skiftende åbningstider efter sæson, men åbner og lukker ved solopgang og solnedgang. En dagsbillet til Etosha koster 80 NAD (37 kr.) for en voksen, og det koster 10 NAD (4,50 kr.) om dagen at have en bil med. Børn under 16 år kommer gratis ind. Overnatningsmuligheder i Etosha: Der er fem camps med campingpladser og lodges inde i selve nationalparken: Okaukoejo, Halali, Namutoni, Dolomite og Onkoshi. Adskillige overnatningsmuligheder findes lige uden for de fire indgange til Etosha. Vi sov en nat i Onguma Tamboti Campsite, to nætter i Halali Camp og en nat i Etosha Safari Campsite. Generelt er campingstederne uden for Etosha billigere end dem inde i selve parken. Vis mere

Løveparret er bare få meter fra den store hvide firehjulstrækker, som vi har lejet, og som med et telt på taget, vi slår op hver nat, er vores hjem i fem dage. Vores vindue står åbent, stilheden er dominerende og bliver kun afbrudt, når vinden kommer af med pludselige hårde pust. Det her føles langt fra virkeligheden.

I morgenstundens første timer ser vi dette fine par krydse vejen lige foran os. Vi er heldige, for løver sover op mod 20 timer i døgnet. Foto: Tine Kirkensgaard

Klokken er 6.58 en onsdag morgen, og på trods af at det blot er vores anden dag i Etosha National Park i det sydlige afrikanske land Namibia, er løvinden foran os den fjerde hunløve, vi har set.

Selv om turistbussen spotter løverne først, er det i Etosha langtfra nødvendigt at betale en guide for at få øje på de smukke dyr. I vores i alt tre dage på egen hånd i nationalparken observerer vi 20 løver, 6 næsehorn og adskillige giraffer. Og mange, mange flere dyrearter.

I nationalparken ser vi turistbusser, større eller mindre, med kameraklikkende europæere og amerikanere, der står klar til at fange byttet med deres Canon, mens en guide finder de steder, hvor dyrene befinder sig.

Indtil om eftermiddagen, hvor en rejseleder laver aftensmad til dem, før de går til ro i en safarilodge.

Men vi vælger en anden løsning: Vi lejer en bil i hovedstaden Windhoek, kører selv ad landevejene i fem timer nordpå til Etosha National Park, sover i telt om natten og laver egen mad over gasblus. Kort sagt, vi er på safari på budget.

Men det betyder ikke, at der spares på oplevelserne. Samtidig kan vi selv bestemme, hvordan vi tilrettelægger vores tur. Om vi vil sidde og stirre på to hanløver i to en halv time – for ja, det vil vi. Vi bestemmer selv, om vi er villige til at stå tidligt op om morgenen for at se solopgangen. Vi har friheden til at vælge.

Det store hvide sted

»I don’t know where they are. They are wild animals«, lyder svaret tørt fra den kvindelige receptionist ved campingstedet Etosha Safari Camp, der ligger sydvest for nationalparken, hvor vi overnatter en enkelt nat i slutningen af vores tur.

Spørgsmålet, hun besvarer, lyder på, hvor der er størst chance for at se en leopard, som vi efter tre dage endnu ikke har set. Hun lister alligevel en række vandhuller op. Sueda. Olifantbad. Aus. Vi har været alle stederne.

I Namibia findes omkring en tredjedel af alle verdens sorte næsehorn, en dyreart, der er kritisk truet. Foto: Tine Kirkensgaard

Men hun har ret. Og selv om vi ikke ser en leopard i denne omgang, er vi stadig svært tilfredse. For Etosha National Park – hvor der findes 114 arter pattedyr, mere end 400 fuglearter, endda en enkelt fiskeart, og som er hjem for 4 af The Big Five – dækker et landområde på 22.935 km2. Det er lige knap samme størrelse som Den Jyske Halvø. Det er altså et enormt – og fladt – landskab, vi kører rundt i. Nogle steder med uendelige tørre plamager, andre steder buske og sporadiske træer, dyrene kan ligge under. Alligevel har vi set den største af kattene, det truede sorte næsehorn, hyæner, strudse, antiloper, gnuer og gemsbokke – hesteantiloper.

FAKTA Så meget koster det Budget for fem dage i Etosha National Park for to personer: Billeje i fem dage – firehjulstrækker med telt, køleskab og campingudstyr ved udlejningsfirmaet Namibia Car Rental: 5.122 kr. Diesel: 900 kr. Fire overnatninger på campingpladser: 1.596 kr. Entré til nationalparken for tre dage: 230 kr. Mad og drikke i fem dage: 540 kr. I alt for fem dages safari for to personer: 8.388 kr. For én person: 4.194 kr. Vælger man fem dages safari med et rejseselskab, koster det 6.230 kr. pr. person i en arrangeret kør selv-safari med fire overnatninger og de fleste måltider inkluderet med Siyabona Africa. Man kan med African Budget Safaris for 7.380 kr. pr. person købe safari med guide, maks. 11 andre gæster, alle måltider undtagen frokost og med overnatning i bungalows. Vis mere

Vi er også taget af sted på et godt tidspunkt. Slutningen af oktober er afslutningen på den tørre sæson i Namibia, og det er dejlig varmt, men der er stadig nogle få vandhuller. Vandhullerne er i de tørre tider de eneste steder, dyrene finder vand, hvorfor de flokkes dertil. November-marts er den våde sæson, hvor dyrene er spredt ud over hele nationalparken.

Nogle foretrækker at komme i den våde sæson, hvor landskabet er mere grønt og der samtidig er færre mennesker. Safarien bliver også mere udfordrende, når dyrene er spredt.

Etosha, som på lokalsproget oshiwambo betyder ’the great white place’ – det store hvide sted – blev oprettet som vildtreservat i 1907 af de tyske koloniherrer i landet, der dengang hed Sydvestafrika. På det tidspunkt strakte parken sig over mindst 80.000 km2, men er i løbet af årene blevet stadig mindre. I 1946 var den første gruppe turister på tur i Etosha, og i 1955 blev den første camp, Namutoni, oprettet inde i nationalparken. I dag er der fire camps. Namibia er desuden det første afrikanske land, der har indskrevet beskyttelse og vedligeholdelse af det vilde dyreliv i sin forfatning. Regeringen og lokale organisationer har formået at genoprette en bestand af vilde dyr, der ellers var skrumpet enormt i løbet af det seneste århundrede.