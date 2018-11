Souvenirs, selfies og snacks: Grotten, hvor 12 drenge sad indespærret, er blevet en turistattraktion Efter sommerens dramatiske redningsaktion af 12 indespærrede drenge strømmer turister nu til thailandsk grotte.

Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand, kendt for sommerens dramatiske redningsaktion af 12 indespærrede drenge, er nu blevet en turistattraktion.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Selv om selve Tham Luang-grotten endnu ikke er genåbnet, har stedet ifølge The Guardian allerede modtaget flere tusinde nysgerrige turister, mens der på vejen hen til grotten nu findes mere end 100 forskellige boder, der sælger alskens souvenirs, T-shirts og mad, ligesom der bliver taget masser af selfies foran grottens indgang.

En af stadeholderne, Vipa Romaneechutima, der sælger lotterisedler tæt på indgangen af hulen, forklarer til The Guardian, at det store fokus på Tham Luang-grotten, er fantastisk for området.

»Man har før forsøgt at gøre Tham Luang-grotten til en turistattraktion, men den er aldrig blevet populær. Nu er grotten berømt over hele verden, fordi fodbolddrengene blev reddet ud. Vi er ikke kun glade for alle de penge, turisterne kommer med, men også stolte af at folk rejser hertil for at opleve vores smukke nationalpark. Det er en ære for os«, siger Vipa Romaneechutima til The Guardian.

Genåbningsdato kendes ikke

Tham Luang-grotten ligger i Tham Luang-Khun Nam Nang Forrest Park tæt på byen Mae Sai i den nordlige Chiang Rai-provins ikke langt fra grænsen til både Myanmar og Laos. Området er ifølge guidebogen Turen Går Til Thailand noget af de smukkeste, Thailand har at byde sine gæster.

Men det er de færreste turister der kommer helt derop.

Nu er området kendt for sommerens rørende historier om de 12 fodbolddrengene, der i juli måned var indespærret i Tham Luang-grotten efter voldsomme regnskyl havde oversvømmet hulesystemet. De blev siden hen reddet ud af et internationalt hold af dykkere, mens hele verden fulgte med.

Selve Tham Luang-grotten har været lukket siden 10. juli og myndighederne ved endnu ikke, hvornår der igen bliver åbnet for besøgende.