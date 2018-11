Asiatiske byer topper listen over de mest forurenede i verden Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er de byer med den reneste luft Stockholm, Tallinn og Edinburgh.

Flere byder lider, når det kommer til luftforurening.

Verdenssundhedsorganisationen WHO sætter Peshawar og Rawalpindi i Pakistan, Mazar-E Sharif i Afghanistan, Hamad Town i Bahrain og New Delhi i Indien øverst på listen over verdens mest forurenede byer.

Det skriver The Telegraph.

De mest forurenede byer Peshawar, Pakistan

Rawalpindi, Pakistan

Mazar-E Sharif, Afghanistan

Hamad Town, Bahrain

New Delhi, Indien Vis mere

Peshawar i det nordlige Pakistan ligger med den højeste gennemsnitlige luftforurening på 540 mikrogram pr. kubikmeter.

Ifølge WHO bør grænseværdien for PM2.5-partikler, som er de mindste og farligste for kroppen, ikke overskride 25 mikrogram pr. kubikmeter.

Partiklerne udledes blandt andet fra forbrændinger, kraftværker, skovbrande og industrielle processer.

På det interaktive kort fra World Air Quality Index kan man se luftkvaliteten i realtid for mere end 10.000 steder i verden.

Luftforurening kan få konsekvenser

Også flere kinesiske storbyer er hårdt ramt med indekstal på over 400. I skrivende stund er steder i Indiens hovedstad, New Delhi, helt oppe på 564. Alt over 300 bliver beskrevet som »farlig, hvor man kan risikere alvorlige sundhedsmæssige virkninger«.

Til sammenligning er København grøn med et indeks på 14, men lige ved H.C. Andersens Boulevard er tallet oppe på 52 omkring morgentrafikken.

WHO har målt luftkvaliteten på 1.622 steder i 92 landes byer og har placeret Stockholm, Tallinn og Edinburgh som de byer med den reneste luft med et indeks på ca. 5.

Pakistan, Egypten og Mongoliet er blandt de mest forurenede lande, men det er baseret ud fra luftforureningen samlet i deres storbyer. Så for eksempel er luftkvaliteten i Gobi-ørkenen i Mongoliet fin.

Det samme gør sig gældende for Rusland, der også ses som et af de mest forurenede lande på grund af den ringe luftkvalitet i hovedstaden, Moskva.

Ud af de 92 lande er de lande med den reneste luft i byerne Australien, Brunei, New Zealand, Estland, Finland og Island.