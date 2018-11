Islandsk flyfusion falder til jorden og får aktier til at dykke Fusionen mellem Wow Air og Iceland Air bliver ikke til noget efter sidstnævnte har trukket sig fra planerne.

Det bliver alligevel ikke til et islandsk bryllup mellem Icelandair og Wow Air. Icelandair har nu valgt at trække stikket i den fusion, der ellers blev meddelt i begyndelsen af november, skriver Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

Betingelserne for, at fusionen skulle blive til noget, var der ikke, siger Bogi Nils Bogasen, direktør for Icelandair, ifølge Bloomberg. Han tilføjer, at 'denne konklusion er virkelig skuffende'.

Fusionen mellem de to islandske luftfartsselskaber var ellers udset til at skulle ruste de to selskaber til at stå bedre i konkurrencen med de mange flyselskaber, som konkurrerer om de rejsende over Atlanten.

Det samlede selskab ville efter en sammenlægning sidde på knap fire procent af flyvningerne mellem Europa og Nordamerika.

At handlen nu falder til jorden, rejser bekymring om endnu en konkurs blandt de europæiske luftfartsselskaber, skriver Bloomberg.

»Dette betyder nødvendigvis ikke, at Wow Air vil gå konkurs«, siger Skuli Mogensen, administrerende direktør i Wow, til Bloomberg News.

En aktie i Icelandair falder 12,4 pct. torsdag middag.

Gælden tynger

Fusionen blev annonceret tidligere i november og skulle løse økonomiske problemer i begge selskaber.

»Der er mange muligheder for synergier for begge selskaber, men de vil fortsat operere under deres egne brands«, sagde Bogi Nils Bogasen på det tidspunkt.

Icelandair har de seneste måneder været i økonomisk uvejr. Derfor har det ikke kunnet betale af på sin gæld.

Flyselskabet måtte derfor for nylig gå i dialog med sine kreditorer for at finde frem til en løsning.

Wow Air har også haft det svært økonomisk. Generelt set har flyselskaberne på Island været klemt.

Hård konkurrence om de rejsende og stigende priser på brændstof har gjort det svært at tjene penge.

I starten af oktober gik det islandske flyselskab Primera Air konkurs efter en periode med presset økonomi.

ritzau