Rejseportal samarbejder med klagefirma og opfordrer forsinkede rejsende til at betale for noget, der er gratis Det skal ikke koste den rejsende noget at klage over flyforsinkelser. Derfor er det problematisk, når rejsesøgeportaler og klagefirmaer indgår samarbejde og dermed opfordrer passageren til at give penge for noget, der er gratis, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

Rejsesøgeportalen Flightfinder overvåger deres kunders flyafgange for at se, om flyene afgår til tiden.

Hvis flyene bliver forsinket i mere end tre timer, og kunden dermed har ret til økonomisk kompensation, sender Flightfinder en mail og opfordrer kunden til at bruge klagefirmaet Ifdelayed.com til at indhente den kompensation, kunden har krav på.

Kompensation ved flyforsinkelse Hvis du ankommer mere end tre timer forsinket til din destination, kan du have ret til kompensation. Som udgangspunkt gælder følgende: 250 euro for flyvninger under 1.500 km

400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km

600 euro for flyvninger, som ikke falder ind under ovenstående kilde: Forbruger Europa Vis mere

Men den går ikke helt, mener Vibeke Myrtue Jensen, der er miljø- og transportpolitisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk.

»Samarbejdet er problematisk, da forbrugerens advokatbistand ikke bør være fra selskabets samarbejdspartner. Men det er desværre ikke første gang, at jeg hører om samarbejde mellem klagefirmaer og dem, der har solgt flybilletten«, siger hun.

Det er gratis at klage

Hvis du ankommer til en destination mere end tre timer forsinket på flyrejsen, kan du have ret til økonomisk kompensation – afhængig af, hvad årsagen skyldes. Det er gratis at klage over forsinkelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark og til andre EU-landes svar på samme.

Ifølge Vibeke Myrtue Jensen tager klagefirmaer sig godt betalt for at yde bistand, man selv kan klare. De såkaldte kompensationsfirmaer har gjort det til en god forretning at trække kompensationsbeløb ud af flyselskaber for forsinkede passagerer - og så selv tage en del af summen.

Ved at bruge et klagefirma som Ifdelayed.com betaler kunden 30 procent af kompensationen til klagefirmaet, hvis den er berettiget.

»Derfor opfordrer vi til, at man selv gør det. Hvis man gerne vil bruge et klagefirma, så synes jeg i hvert fald, at man selv skal vælge et firma – og ikke selskabets samarbejdspartner«, siger hun.

Flypassagerer kender ikke sine rettigheder

Hos Flightfinder forklarer pressemedarbejder Anna Löfgren, at de har indgået en aftale med klagefirmaet Ifdelayed.com for at give kunderne information om deres rettigheder i henhold til EU-forordningen.

»Millioner af rejsende mister hvert år den kompensation, de har ret til, fordi de ikke kender til deres rettigheder, og fordi det kan være svært at få flyselskaberne til at betale kompensationen«

»Flightfinder overvåger de flyvninger, som rejsende har booket, og derfor kan vi informere kunderne om deres rettigheder og tilbyde dem hjælp fra klagefirmaet«, siger Anna Löfgren.

Men ifølge Vibeke Myrtue Jensen ligner det mere en forretning end en egentlig hjælp til kunden.

»Hvis Flightfinder reelt var interesserede i at hjælpe forbrugeren, så burde de have oplyst om den gratis klagevej«, lyder det fra hende.