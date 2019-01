6 dages vandretur på Hærvejen: »Hvor kommer alle de her fluer fra? 17 kilometer igen«

Hvis jeg ikke allerede havde afhændet en artikel om vandring på Hærvejen, havde jeg aflyst turen. Måske netop derfor var det særlig vigtigt, at jeg kom af sted. Det var for varmt. Jeg havde ikke tid. Det passede ikke godt.

Selv om jeg er en særdeles glad vandrer, stod undskyldningerne i kø. Mit sind var slet ikke med mig. Når jeg genlæser mine noter fra den første dags vandring, bliver jeg også nærmest stakåndet:

»Hvor langt mon jeg har gået? 3? 3,5 km? Der er langt endnu. Mine fødder er allerede ømme. Her er varmt. Mine tanker iler af sted. Husk nu at nyde det! Hvor kommer alle de her fluer fra? 17 km igen. Jeg prøver at lukke mine tanker eller blot sløve dem. De løber langt foran mit varmesløve tempo. Jeg følges af et bagtæppe af lyd. Mine egne skridt i det tørre græs. Den konstante summen af en flok fluer, der har valgt at holde mig med selskab. Jeg bruger kortet som vifte. I det mindste får jeg trænet arme«.

Fakta Sådan kommer du af sted på Hærvejen Om Hærvejen: Den er en sti, der går ca. 700 km gennem Jylland fra Frederikshavn/Hirtshals til Padborg. Overnatning: Langs ruten ligger herberger spredt ud, hvor man for 100 kr. pr. nat kan overnatte i en sovesal. Reservation ikke nødvendigt; man dukker bare op. Medbring selv sovepose etc. Aftensmad og morgenmad kan tilkøbes de fleste steder, men de fleste medbringer selv. Herbergerne har åbent i sæsonen, dvs. i juni, juli og august. Ring inden ankomst uden for sæsonen for at sikre sig, at der er mulighed for at overnatte. Find vej: Afmærkningerne på ruten er særdeles gode, men det anbefales at købe fysiske kort eller hente dem via Hærvejens app. Forberedelser: Godt fodtøj, der er gået ordentligt til, er et must. Det er desuden særdeles nyttigt at træne med rygsæk inden afgang og desuden begrænse indholdet i rygsækken. Vis mere

Jeg tog af sted en tidlig tirsdag morgen fra Padborg Station få meter fra grænsen, hvor vejen fortsætter ned gennem Tyskland til Slesvig by. I den modsatte retning, mod nord, følger Hærvejen Jyllands højderyg, deler sig og ender i henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals. Danmarks ældste ’motorvej’, hvor pilgrimme, studehandlere, hære, kongelige postbude, eventyrere og vandrere i tusinder af år har bevæget sig gennem den danske natur, enten på vej mod en destination eller med turen som målet i sig selv. Jeg er sidstnævnte type.

Det er intet nyt, at vandring er en vej til åndelig fred. I midten af det 18. århundrede skrev den amerikanske filosof Henry David Thoreau om vandringens lyksaligheder:

»På mine spadsereture ønsker jeg at vende tilbage til sanserne. Hvad ærinde har jeg i skoven, hvis mine tanker kredser om noget uden for dem?«.

Mit svar på Thoreaus spørgsmål kommer med nogle hundrede år og en digital revolutions forsinkelse. Jeg er på Hærvejen for at tvinge mine tanker til at holde op med at kredse om gøremål og sociale medier og interaktioner og hektiske fyldte kalendere. Jeg har slettet alle sociale medier fra min telefon og forsøgt at lade hverdagen blive i København. Men det tager tid at finde fred. Mine skridt fortsætter i roligt tempo, mens mine tanker løber langt foran mig.

Foto: Sara Schlüter Ruten strækker sig over 700 km fra Padborg til Hirtshals og Frederikshavn mod nord.

For små 150 år siden var Ludvig Feilberg Danmarks største fortaler for vandringens fortræffeligheder. Han kaldte det en fodtur og delte den op i flere stadier. Først kredser ens tanker om små og store problemer fra dagligdagen. Men:

»Så kommer den for fodturen egentlig karakteristiske overvindelse, en mere sjælelig form for kraftudøvelse, som altid ender med varme af stor skønhed. Det er netop for at opnå denne hjertevarme, prægtige stemning, man går turen«.

Jeg kan ikke slippe mine tanker fri. Efter 17 kilometer ankommer jeg til det første af de herberger, der ligger spredt ud på Hærvejens næsten 700 kilometer. Udmattet. Udkørt. Inden jeg døser hen, noterer jeg:

»Vil jeg mon huske den her del, når jeg kommer hjem? Mine alt for mange og for hurtige tanker. Min lyst til at give op. Infernoet af fluer. Heden, der bager enhver viljestyrke ud af mig. Eller vil jeg blot erindre naturen og lettelsen ved at tage vandreskoene af, glæden ved at nå halvvejs, den ekstra nydelse ved en skive brød lang tid efter at sulten har sat ind, de hvide sommerfugle, der leger i lyserøde blomster, og sødmen i brombær fundet på en busk ved siden af en sti. Hukommelse er en sjov ting«.

Foto: Sara Schlüter På turen langs Hærvejen møder man hele 16 gamle, danske kirker.

Dag 2: Kær vej har mange navne

Jeg sover i 12 timer, alene i herbergets sovesal, og vågner i en helt anden stemning. Jeg tager tidligt af sted, og stiens dugvåde græs er en skarp kontrast til sommerens tørke. Det gyldne græs glimter i morgensolens stråler, mens det dufter af dug, der fordamper. Mine tanker falder til ro, mens jeg går gennem kornmarker, der bølger i den lette brise, og bliver overvældet af skønhed og fred.

I slutningen af 1920’erne genopdagede kulturhistorikeren Hugo Matthiessen Hærvejen. Dengang hed vejens forskellige strækninger for eksempel Studevejen, Oksevejen, Adelvejen og så Hærvejen. Hugo Matthiesen måtte dengang lede efter ældgamle hjulspor for at rekonstruere den rute, som pilgrimsrejsende mod Rom, studehandlere og hære benyttede. I dag er ruten udførligt skiltet, så man i ethvert sving kan se, hvilken retning der er den rette.

Gyldne kornmarker og lysegrønne majsmarker afløser hinanden kilometer efter kilometer, inddelt af vægge af træer, der adskiller mark fra mark. Spredt jævnt ud over landet ligger gravhøjene og bryder markernes monotoni og giver mindelser om landets tidligere indbyggere.

Det samme gør mindesmærkerne. Sydvest for Aabenraa på en mark øst for Bolderlev ligger en lille mindepark for Urnehoved Tingsted, Sønderjyllands middelalderlige landsting. I en lysning står store sten til minde om de markante begivenheder, der udspillede sig her, f.eks. kåring af flere konger, blandt dem Harald Kesia, der i 1134 opnåede at blive konge af Jylland. Det var også her, Christian II i 1523 blev hyldet af bønderne fra området, mens resten af landet var i åbent oprør mod ham. Hyldesten var dog nytteløs, og Frederik I vandt magten. Derefter forsvinder Urnehoved ud af historien.

Foto: Sara Schlüter Idylliske pletter er der mange af undervejs.

Jeg går videre, og pludselig er jeg i færd med at opbygge en ungdomsroman om den sene middelalder og de mange opgør mellem konger og herremænd og alle de andre. Noget med en tidsrejse dertil for nogle venner, der skal opklare en gåde. Måske finde en skat. ’Absalons guld’ kunne den hedde. Det kunne også være en god julekalender. Pludselig går jeg og nynner ’Jesus og Josephine’, mens jeg traver igennem Hjordkær.

Efter 7 timer og 28 kilometer ankommer jeg til Øster Løgum, hvor Irmgard er værtinde på herberget, og jeg er dagens eneste gæst. Jeg drikker kaffe på gårdspladsen med udsigt til byens smukke hvide kirke. Fred.

Dag 3: En 800-tals graffitikunstner mindes sig selv

Mine fødder bevæger sig videre. Skridt efter skridt. Mine tanker fokuserer ikke på noget specifikt.

Efter nogle kilometer når jeg Hærulf-stenen. En runesten fra omkring år 800, hvor der ikke står andet end ’hairulfR’;. Ingen ved, hvem han var. Men ville man have sit navn husket, var Hærvejen det bedste sted at stille sit mindesmærke. Hele vejen fra Hedeby ud for Slesvig by til Jelling står runesten og minder om betydningsfulde regenter. Mest kendt er Haralds sten over hans forældre, Gorm og Thyra. Men ingen steder står der noget om Hærulf, ingen sagnkonger eller betydningsfulde herremænd lyder det navn i de danske krøniker. Jeg forestiller mig Hærulf som en ældre runerister, der er blevet træt af et liv fyldt med at mindes andre. Som en 800-tals graffitikunstner har han derfor ristet sit eget navn i stenen.

Jeg fortsætter. Når til punktet, hvor jeg keder mig. Det er rart ikke at skulle andet end at sætte den ene fod foran den anden og så gentage i en uendelighed.