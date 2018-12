Danskerne tager truede koraller med hjem fra rejsen: Lad være, det er ulovligt Koraller fra tropiske lande kan være fristende at tage med hjem som ferieminde og sætte som pynt. Men korallerne er truede og ulovlige at tage med sig.

Koraller er smukke og kan pryde enhver vindueskarm i de danske hjem. Derfor fristes danskere til at pakke koraller ned i kufferten efter en tur ved varmere himmelstrøg.

Men korallerne er truede og ulovlige at tage med hjem til Danmark.

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser mere end en fordobling i antallet af konfiskerede koraller sammenlignet med 2017. Sidste år sendte de 30 sager videre til politiet, men i december 2018 er antallet af konfiskeringer allerede oppe på 65.

Det får Nordeuropas største akvarium Den Blå Planet i København til at reagere. De opfordrer folk til at lade korallerne være.

Mangel på viden

Lars Skou Olsen, der er chef for forskning og naturbevarelse på Den Blå Planet, mener, at danske turister mangler viden om tropiske koralrev.

»De fleste tror fejlagtigt, at en koral enten er en plante eller en sten. Vi oplever, at besøgende i vores særudstilling om koralrev ofte bliver overraskede, når det går op for dem, at en koral faktisk er et levende dyr«, siger han.

Koraller er omfattet af internationale regler, der beskytter truede dyr mod udryddelse, og det er derfor forbudt at tage dem med til Danmark.

Reglerne gælder både koraller fundet på stranden, på dykkerturen eller købt på et lokalt marked – medmindre man har en speciel tilladelse.

Forurening og dynamitfiskeri truer også koraller

Korallernes eksistens trues ikke kun af turister, men også af forurening og dynamitfiskeri.

Ifølge den thailandske forsker Thon Thamrongnawasawat fra Kasetsart University i Bangkok er 80 procent af korallerne i Thailand ødelagte blandt andet på grund af plastikaffald i havet og bådenes ankre, der river op i korallerne.

Den Blå Planet har en aftale med Miljøstyrelsen om, at levende koraller, der lander i Danmark på ulovlig vis, hurtigst muligt bliver fragtet til akvariet i Kastrup.