Kvinder i alle aldre vil på yogarejse for at få ro og sjælefred

Mange tager på ferie for at komme ud i verden for at se noget. Men stadig flere tager tager på ferie for i stedet at se ind i sig selv.

15 procent af alle kvinder i Danmark dyrker yoga, viser tal fra Idrættens Forskningsinstitut, og vi tager rigtig gerne væk for at gøre det. Rejsearrangører i hele landet beretter om støt stigende interesse for yogarejser til både Danmark, Europa og oversøiske destinationer.

Hos rejsearrangøren Yaneeda har de på grund af stor efterspørgsel udvidet fra fem yogarejser i år til ni næste år, hvoraf de meste efterspurgte til Zanzibar og Bali allerede er udsolgt og har ventelister. Rejseportalen Viavana, som arrangerer alle former for livsstilsrejser, har det seneste år arrangeret 30 yogarejser, et antal, som kommer bag på virksomheden selv.

»Vi får mange henvendelser fra private grupper, for eksempel veninder eller kolleger, der beder om vores hjælp til at arrangere en yogatur. Der sker for meget i vores travle verden, og der kan yoga give den pause, folk har brug for i dagligdagen. Yoga er hurtigt blevet vores klart største kategori, selv om det egentlig ikke var meningen fra begyndelsen«, fortæller konceptudvikler på Viavana, Parastou Booyash.

Også de traditionelle rejsebureauer melder om øget interesse for både yogarejser og yogaundervisning på selskabernes øvrige rejser. Inde for de seneste fem år er antallet af yogarejser øget, og mange rejsende efterspørger træningsfaciliteter på destinationerne, som flere steder har egne yogainstruktører på stedet.

Hos Bravo Tours sender de årligt omkring 2.000 kvinder af sted på yogaferie mod kun det halve for fem år siden. Spies melder om en stigning fra 1.000 gæster sidste år til 1.300 i år. Næste år forventer manager Carlos Cebrian, at tallet stiger til mindst 1.500.

Det er 99,9 procent kvinder, der tager på yogaferier. Til gengæld er det 99,9 procent mænd, der tager på cykelferie. Carlos Cebrian, manager, Spies

Typisk arrangerer Spies yogarejser i fast samarbejde med en række undervisere. Underviserne står for selve yogaundervisningen på rejsen og for at rekruttere deltagerne i deres eget netværk. Bureauet står for det praktiske med betaling, rejse, ophold og forsikringer.

»Det er er 99,9 procent kvinder, der tager på yogaferier. Til gengæld er det 99,9 procent mænd, der tager på cykelferie. Men hvor det tidligere næsten udelukkende var kvinder på omkring 40 år, er det mere spredt nu til både ældre og de helt unge. Vi forventer slet ikke, at interessen stopper, og det er noget, vi fokuserer på, når vi er ude at kigge på nye destinationer. Det stagnerer nok på et tidspunkt, men yoga er kommet for at blive, og vi får mange flere henvendelser fra instruktører, der gerne vil samarbejde om rejser, end vi kan sige ja til«, siger Carlos Cebrian fra Spies.

Vi vil have pauser fra travlheden

Det gør de også hos Mellem-rummet på Samsø, som er en af de efterhånden adskillige kursussteder rundtomkring i landet, som tilbyder yogasal og -udstyr, så instruktører kan afholde retræter for deres elever. Her er 40 af 52 weekender allerede booket i 2019, og indehaver Peder Villadsen ender hvert år med at måtte afvise interesserede kursusholdere.

I takt med at flere bliver uddannet til yogainstruktører, ønsker flere også at afholde kurser og retræter, fortæller Peder Villadsen, som selv har ombygget slægtsgården og åbnet Mellem-rummet Retreat for gæster i 2013.