Totale vanedyr og en enkelt overraskelse: Her er danskernes hotte vinterdestinationer

Tre ud af fire danske rejsebureauer placerer den spanske ø Gran Canaria i toppen på listen over destinationer, som danskerne tager til over vinteren.

Hos rejsebureauet TUI sidder Gran Canaria igen i år også solidt på førstepladsen i vores nabolande Sverige, Norge og Finland.

Ifølge Bravo Tours er Gran Canaria den evige vinder, men andre rejsemål er begyndt at kravle op ad stigen.

»Flere har fået øjnene op for, at Lanzarote er andet end et sportsresort, og så begynder folk også at besøge den mere ukendte ø La Palma«, lyder det fra kommunikationschef i Bravo Tours Sidsel Nordestgaard.

Rejsebureauet oplever også, at Egypten er på vej i topform igen efter nogle år med nedgang.

Danmarks største rejsebureau, Spies, har også nogle af De Kanariske Øer i toppen af listen. Men her har det vestafrikanske land Gambia også vundet fodfæste hos danskere, der vil have en solsikker rejse til billige penge.

Du kan se de fire største rejseselskaber i Danmarks top 5 hotte vinterdestinationer 2018 nedenfor.

TUI’s top 5

Gran Canaria, Spanien Tenerife, Spanien Phuket, Thailand Hurghada, Egypten Lanzarote, Spanien

Bravo Tours’ top 5

Gran Canaria, Spanien Tenerife, Spanien Lanzarote, Spanien La Palma, Spanien Hurghada, Egypten

Apollos top 5

Fuerteventura, Spanien Forenede Arabiske Emirater Egypten Gran Canaria, Spanien Tenerife, Spanien

Spies’ top 5