Weekend i: Vietnams historiske kongeby giver dig afslapning i en landsbyagtig atmosfære

Den ydre del af Hues gamle kongeby, der er omkranset af en mægtig 10 km lang mur, er farlig at begive sig ind i. Inden man har set sig om, er man blevet opslugt af hverdagens stille rytme, og det halve af dagen er gået. Men gør det noget? For jo længere væk man kommer fra floden, desto mere fredfyldt og landsbypræget bliver atmosfæren, og der er aldrig langt til en hjælpende hånd, hvis cyklen skulle punktere på en af de stille gader.

Fakta 3 gode råd Lej en cykel Hue indbyder til at cykle, og man kan leje cykler overalt. Tjek bremser, styr og lås inden afgang. Bedste rejsetidspunkt Februar til august. Okt.-dec. er der af og til tyfoner og oversvømmelser i det centrale Vietnam, men man kan også sagtens have en uge med smukt solskin. Juni-aug. er højsæson. Udflugt til Vinh Moc-tunnellerne Under krigen gravede beboerne i landsbyen Vinh Moc ca. 80 km nord for Hue sig 23 m ned under jordens overflade for at beskytte sig mod amerikanske bombardementer. Turen tager det meste af en dag og kan f.eks. bestilles hos Stop & Go Café, stopandgo-hue.com.

Vis mere

Om forfatteren Niels Fink Ebbesen er cand. mag., forfatter til ’Turen går til Vietnam’ og skriver for tiden på ’Turen går til Cambodia og Laos’, begge for Politikens Forlag.

Hue var de vietnamesiske kongers residensby mellem 1802 og 1945, og i den indre del af kongebyen, der var beskyttet af andre høje mure og forbeholdt kongefamilien, er turister ved at falde over hinanden.

I 1980’erne opgav Vietnams kommunistparti den sidste rest af ideologi og indførte ’socialistisk markedsøkonomi’ – eller sagt uden omsvøb: kapitalisme. I Hue var et af de første tegn på den nye åbning mod omverdenen, at øllet kort efter begyndte at flyde fra et dansk-vietnamesisk bryggeri.

Kort efter fulgte turismen, der siden er blevet Hues største indtægtskilde. Med indførelsen af markedsøkonomi fik kommunistpartiet også øjnene op for, at der var gode penge i fortidens ellers så foragtede konger og dronninger, og hvert år modtager de knap 400.000 indbyggere nu omkring 3 millioner gæster.

Foto: Niels Fink Ebbesen Sådan et måltid vil du ofte blive budt i Hue.

Sådan et måltid vil du ofte blive budt i Hue. Foto: Niels Fink Ebbesen

Mange af de historiske bygninger, der blev voldsomt beskadiget under Vietnamkrigen og siden forsømt, er i dag restaureret eller genopført og optaget på Unescos verdensarvsliste. Det gælder også kongernes enorme mausoleer syd for byen. Så snart en ny konge havde sat sig på tronen, begyndte han at planlægge og opføre sit mausoleum, og flere er rene paladser med dejlige parker og smukke søer, hvor man kan spise sin medbragte frokost. Hvis man da ikke foretrækker at nyde friskfangede krabber – og et glas øl – på en 30-40 km lang sandstrand 15 km øst for byen. Den har de lokale fiskere indtil videre næsten for sig selv.

Fredag

1Kl. 16 Lilla rejesauce

Ører, hjerne, testikler, livmoder, milten og meget – for ikke at sige alt – andet fra en gris kan naturligvis spises. Mange vietnamesere elsker også at gnave på noget brusk, så glem ikke at prøve de halvt udrugede andeæg, der sælges færdigkogte. Men ikke mindst er Hue berømt for sin fermenterede rejesauce, der på Dong Ba-markedet fås i forskellige grader af forrådnelse og farver, der med tiden ændrer sig fra orange til lilla. Mindre eksotisk er de fine små vifter af træ, hvoraf nogle dufter som røgelse.

Cho Dong Ba, Tran Hung Dao

2Kl. 17 Eiffels bro

Gustave Eiffel, den berømte franske ingeniør, byggede broer over hele verden, også i Vietnam. Trang Tien-broen, Hues ældste, blev opført i slutningen af 1890’erne og forbinder den vietnamesiske bydel på flodens venstre bred og den franske bydel på den højre bred. Den 402 meter lange bro består af seks stålbuer og er adskillige gange blevet beskadiget af orkaner, ligesom også krigene satte sig spor. Men hver gang er den blevet repareret, senest i 1991.

Cau Trang Tien.

3Kl. 19 Lækre egnsretter

De blå og røde plasticstole er fuldt besat, ikke mindst af lokale indbyggere, og det er jo et godt tegn. Hos fru Hanh får man nogle af egnens lækre retter, endda til en billig penge. Hanhs specialitet er nem lui, grillede ruller med svinefars på citrongræsspyd, der serveres med rispapir, grøntsager og peanutsauce.

Naturligvis drikker vi den populære lokale øl, Huda Beer. Etikettens design vil minde mange om noget bekendt, og bryggeriet ejes da også af Carlsberg. Navnet er sammensat af Hue og Danmark.

Nha hang Ba Hanh (Quan Hanh), 11 Duc Chinh.

4Kl. 21 Turistkvarterets epicenter

Gaden Pham Ngu Lao er turistkvarterets epicenter med restauranter, barer og butikker med alt det, man har brug for at have i rygsækken. Men man møder ikke ret mange andre vietnamesere end personalet og førerne af cykeltaxaer.

DMZ Bar, 60 Le Loi.

Lørdag

5Kl. 8 Kongens by

Frangipanitræerne er på nippet til at springe ud, og inden længe kan man igen pynte hår og skæg med hvide og gule blomster. Men man kan være helt sikker på, at den slags løssluppenhed ikke var noget, kongens gennemdisciplinerede embedsmænd, mandarinerne, turde tænke på, når de i hoffets storhedstid ventede på at komme i audiens.

Foto: Niels Fink Ebbesen De ni bronzeurner, max vægt 2,6 t, fremstillet i første halvdel af 1800-tallet under kong Minh Mang

De ni bronzeurner, max vægt 2,6 t, fremstillet i første halvdel af 1800-tallet under kong Minh Mang Foto: Niels Fink Ebbesen

Nej, livet i den indre kongeby var i den grad styret af regler og ritualer. Kun kongen måtte benytte den mægtige hovedport, der ifølge traditionen vender mod syd, og det var kun kongen og dronningen, der måtte komme ind i kongebyens allerinderste, Den Forbudte By. Og så naturligvis konkubinerne. Kong Minh Mang, der regerede i første halvdel af 1800-tallet havde 33 koner og 107 konkubiner og siges at have gjort fem konkubiner lykkelige hver nat. Han blev ikke blot far til 142 børn, men var også en af kongebyens store bygherrer. Blandt højdepunkterne er de ni kæmpemæssige bronzeurner, hvoraf den største vejer næsten 2.600 kg, og templet for de afdøde konger, The Mieu.

Dai Noi, Duong 23-8.

6Kl. 12 Sprøde rispandekager

Samtalen foregår på tegnsprog, for den travle lille restaurant Lac Thien drives af en døvstum familie. Husets specialitet er banh khoai, sprødstegt rispandekage foldet over rejer, svinekød, bønnespirer og skalotteløg, der dyppes i en jordnødde- og sesamsauce. En hurtig og lækker måde at tanke op på, inden man begiver sig videre.

Lac Thien, 6 Dinh Tien Hoang.

7Kl. 15 Thien Mu-pagoden

Klicheen om den verdensfjerne munk, der er ude af trit med denne verden, holder bestemt ikke i Thien Mu, for pagoden ved bredden af Duftenes Flod, som blev grundlagt i 1601, er kendt for sin opposition mod magthavere af alle slags. Først de franske kolonisatorer, siden den fanatisk kristne præsident Diem i republikken Sydvietnam, der i 1963 lod sine soldater angribe buddhister, der demonstrerede i Hue.

Nok var nok, og en af pagodens ansete munke syntes, at nok var for meget, tog pagodens lyseblå Austin og kørte til Saigon – den franske bydel i Ho Chi Minh By – hvor han sørgede for, at verdenspressen blev informeret om, at noget usædvanligt var i gære. Da udenlandske journalister og tv-hold var samlet på et gadehjørne i centrum af storbyen, hældte han en dunk benzin over sig og brændte sig ihjel. Det var den første af en række selvafbrændinger, der blev gennemført af buddhistiske nonner og munke.

Også i dag er munkene fra Thien Mu-pagoden i opposition, og deres ledere har mange gange været holdt i husarrest.

Chua Thien Mu. Ca. 4 km vest for Kongebyen ad vejen Kim Long.