Reggae og egyptiske dukkekomedier er nu verdensarv

Wa-ka, wa-ka, lyder de første riff på Bob Marleys reggae-klassiker ’Stir It Up’, og sammen med egyptiske dukkekomedier, det irske bold- og slagspil hurling og syriske skyggespil er reggae kommet på Unescos liste over verdensarv.

Turister valfarter verdens rundt for at se og opleve Unescos verdensarv, uanset om det er pyramiderne i Egypten, iranske Persepolis, Taj Mahal i Indien, den kinesiske mur eller vores egne Jellingmonumenter.

Foto: Langevin/AP Bob Marley turnerede over det meste af verden og gjorde reggae kendt. Her er han på scenen i Paris i 1980.

Det er alle steder og monumenter som er håndgribelige, men Unesco har også en liste over mere uhåndgribelig kulturarv, ’The Intangible Cultural Heritage of Humanity’ (ICH), og det er her reggae og irsk hurling netop er optaget sammen med 29 andre bevaringsværdige kulturfænomener.

De undertryktes stemme

Det var på Jamaica, at reggae-lyden først gav de undertrykte og håbefulde en stemme, og østaten har arbejdet hårdt for at få musikken på Unesco-listen. Det lykkedes på ICH-komiteens seneste møde i Mauritius for et par uger siden.

Foto: Unesco Koreanske maskedanse er en tradition, som er værd at bevare.

På et pressemøde i oktober sagde Jamaicas kulturminister, at det ville være en »stor bedrift«, hvis det lykkedes øen at få reggae på listen, skriver New York Times.

Jamaica håber at kunne bevare reggae-lyden ved at have radiostationer, som uafbrudt spiller reggae, og som interviewer folk i alle lande om deres syn på musikken. Jamaica planlægger også udstillinger med præsentation af musikken på museer og fejrer Reggae-Måneden i februar. Bob Marley blev født i februar 1945 og døde alt for tidligt i 1981.

Danmark fraværende

Foruden de allerede nævnte uhåndgribelige kulturarvsfænomener kom ’chidaoba’, som er en ældgammel form for brydning i Georgien, også på listen.

Foto: Unesco I mange lande holdes workshops, hvor gamle traditioner holdes i hævd som her i Senegal i oktober.

Det samme gjorde Japans ’Raiho-shin’-ritualer og ’tamboradas’, som er et traditionelt og rituelt trommespil i Spanien med deltagelse af tusinder af trommer. Der spilles uafbrudt døgnet rundt i dagevis i byer og landsbyer.

På ’The Intangible Cultural Heritage of Humanity’ er der 508 elementer fordelt på 122 lande. Et land er dog fraværende – Danmark er ikke repræsenteret på listen, men turen må snart komme til folkedans eller pølsevogne eller hvorfor ikke begrebet hygge, som alle og enhver skriver bøger og artikler om både herhjemme og i udlandet?