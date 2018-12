Hård brexit betyder ventetid for rejsende

Ny rapport viser, at en manglende aftale mellem EU og Storbritannien både kan gå ud over sikkerheden i luften og passagererne.

Storbritanniens premierminister Theresa May kæmper en desperat kamp for at få en brexit-aftale på plads, men tiden løber. Hvis det ikke lykkes at få en aftale i hus, vil det få konsekvenser for briterne og vores forhold, også når det gælder rejsen mellem EU og Storbritannien.

Hvis Storbritannien og EU ikke når frem til en aftale om briternes farvel til Den Europæiske Union inden april næste år, vil der ikke være tilstrækkelig med tid til at forhandle en aftale på plads om luftfarten mellem EU og Storbritannien.

Det fremgår af en rapport bestilt af den internationale luftfartsorganisation IATA (International Air Transport Association) hos konsulentfirmaet Taylor Airey, som har specialiseret sig i transportsektoren, især når det gælder togdrift og luftfart.

Rapporten peger på især to punkter, som vil få indflydelse på luftfarten og flypassagererne. Uden en egentlig brexit-aftale 29. marts, skal der indgås en nødtørftig og midlertidig aftale om luftfarten for at sikre de mest basale forbindelser i luften. Forhandlinger om en sådan aftale er allerede undervejs, men hvilke elementer, den kommer til at indeholde, står ikke klart ifølge IATA.

85 millioner rammes

Det andet element i rapporten omhandler passagererne. Hvis briterne forlader EU uden en aftale om lufthavnssikkerhed, skal britiske passagerer muligvis igennem et sikkerhedstjek, inden får de lov at komme ind i EU, selv om de er tjekket hjemme i Storbritannien. En sådan foranstaltning kan undgås, hvis der indgås en aftale lig den EU har med USA og Canada.

Arbejdsnedlæggelser, vulkanudbrud m.m. har i årenes løb betydet forsinkelser i britiske lufthavne, men en manglende brexit-aftale kan også gøre ventetiden længere.

EU anerkender, at amerikanernes og canadiernes sikkerhedstjek er på højde med EU’s. Derfor skal borgere fra de to nordamerikanske lande og deres kabinebagage ikke igennem endnu et sikkerhedstjek, når de lander i et EU-land.

For EU-borgere, som rejser ind i et Storbritannien uden en brexit-aftale efter 29. marts, kan det betyde forsinkelser, fordi de sandsynligvis ikke længere kan gå igennem selvbetjeningskontrollen og i værste fald skal have visum.

Hvert får rejser 85 millioner flypassagerer mellem Storbritannien og EU, og derfor er det absolut nødvendigt med en eller anden form for aftale, understreger IATA.

Pas på med sommerferien

Turistindustrien i Storbritannien fik et chok i weekenden, da avisen Sunday Times skrev, at regeringen forbereder at udsende en advarsel om, at briterne ikke skal booke ferier i EU, hvis der ikke opnås en aftale.

Transportminister Chris Grayling var hurtigt ude og forsikre i et åbent brev, at »både Storbritannien og EU har gjort det klart, at de ønsker at fortsætte flyvninger mellem Storbritannien og EU, uanset hvad der sker«.

Passagen mellem Gibraltar og Spanien kan også blive langt sværere uden en brexit-aftale, og samhandlen kan vanskeliggøres.

På grund af sine særlige toldregler er Gibraltar et yndet sted at handle både for turister og spaniere. Grænsen mellem Nordirland og republikken Irland er også et ømt punkt, som kan ramme de rejsende, hvis der ikke opnås enighed mellem EU og Storbritannien.