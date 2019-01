Bauhaus-stilen fylder 100 år: Her kan du se den moderne, æstetiske og minimalistiske arkitektur

Bevægelsen, der skabte det 20. århundredes arkitektur og design, begyndte i den tyske by Weimar. I i Dessau blomstrede den med sin egen skole og revolutionerende boligbyggeri, mens den nedsmeltede i Berlin under nazismen. Bauhaus levede kun i 14 år, men dens ideer blev spredt over hele verden og dannede skole for et helt århundrede.

På torvet i Weimar i det nordlige Tyskland fanges øjet af de smukt dekorerede huse med bemalede krummelurer på gavle og facader midt i den gode ’komme hinanden ved’- stemning i centrum af byen. Går man en kort tur over Frauenplan, en anden af byens pladser, møder man digteren Goethes okkergule hus med små vinduer.

FAKTA Om Bauhaus I april 1919 grundlagde arkitekten Walter Gropius Staatliches Bauhaus i byen Weimar i Thüringen. I 1925 flyttede skolen til Dessau i Sachsen-Anhalt. I 1928 overlod Gropius ledelsen af Bauhaus til Hannes Meyer, der flyttede vægten over på arkitektur. Som erklæret socialist lagde han sig hurtigt ud med Dessaus bystyre. Hannes Meyer forlod skolen i 1930. Bauhaus’ sidste rektor blev Ludwig Mies van der Rohe. Han var mindre politisk, men i 1932 lukkede skolen i Dessau. Mies van der Rohe lavede i Berlin en privat Bauhaus-skole, som måtte lukke endeligt efter nazisternes magtovertagelse i 1933.

Bauhaus’ mest kendte navne: Walter Gropius (1883-1969), arkitekt og grundlægger af Bauhaus. Rejste til England i 1934 og videre til USA i 1937, hvor han var professor i arkitektur på Graduate School of Design ved Harvard Universitet. Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), arkitekt og leder af Bauhaus 1930-33. Udvandrede til USA, hvor han blev professor ved Illinois Institute of Technology (IIT) i Chicago. Georg Muche (1895-1987). Maler og grafiker og Bauhaus-lærer i Weimar og Dessau. Blev i Tyskland trods chikane og beslaglæggelse af værker under og efter 2. verdenskrig. Oskar Schlemmer (1888-1943), billedkunstner og danser/teaterlærer på Bauhaus i Weimar og Dessau. Lyonel Feininger (1871-1956), tysk-amerikansk maler og tegner. Flygtede fra Tyskland til USA i 1937. Paul Klee (1879-1940), billedkunstner og lærer i Weimar og Dessau. Efter nazisternes magtovertagelse blev han fyret fra sit job i Düssseldorf og rejste til sit fædreland, Schweiz. Wassily Kandinsky (1866-1944), sovjetisk billedkunstner, hentet til Bauhaus i Weimar i 1922 og var lærer indtil 1933, da han emigrerede til Paris. László Moholy-Nagy (1895-1946), ungarsk selvlært multikunstner. Underviste på Bauhaus 1923-28. Han grundlagde School of Design i Chicago, nu en del af Illinois Institute of Technology (IIT). Hannes Meyer (1889-1954), schweizisk arkitekt, Bauhaus-lærer fra 1927 og leder 1928-30. Fyret pga. sin kommunistiske overbevisning. Vis mere

Fakta 3 Bauhaus-oplevelser i 2019 100-året fejres med festivaler, nye museer og genopbygget og renoveret verdensarv. I Weimar kan man få en rundvisning på Bauhaus Universität af studerende. Turen giver en indføring i tankerne bag Bauhaus og måden, skolen blev indrettet på for at tilgodese de pædagogiske ideer bag. Der er også et kig ind i Walter Gropius' originale kontor, der står, som han forlod det – kun telefonen afslører, at det ikke er et nutidigt kontor. Haus am Horn, det første Bauhaus-hus, kan ses og besøges. Dessau er det sted, hvor man finder mest originalt Bauhaus-byggeri. Den berømte skole kan besøges. Meisterhäuser kan besøges, og der er guidede rundvisninger med forskellige Bauhaus-temaer året rundt. Bauhaus Archiv og Museum i Berlin har den største samling af værker fra Bauhaus-tiden.

Fakta Turen til Weimar Klimaaftryk tur-retur: Fly: 227 kg CO 2 per person Bil: 177 kg CO 2 per bil Tog/bus: 55 kg CO 2 per person Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner

En anden lille gåtur fører over til hertuginde Anna Amalias pragtbibliotek i svungen rokokostil, og lidt længere fremme fører en vej forbi kunstige ruiner inde i Park an der Ilm, en have i engelsk landskabsstil, som den så ud på Goethes tid.

Weimar er fyldt med historiske bygninger, så man skal virkelig se godt efter for at få øje på, at den moderne arkitekturs vugge stod her. Kun en enkelt oprindelig Bauhaus-villa lyser hvidt i udkanten af parken, men på universitetet kan man få historien om, hvordan det hele begyndte.

Haus am Horn i Weimar. Foto: Tillamann Franzen

Det var lige efter afslutningen af Første Verdenskrig i 1918. Alt var i bevægelse i Tyskland. Kejserdømmet var blevet et demokrati. I den nye Weimarrepublik var der valgret til alle, også til kvinder.

I denne opbrudstid var også livet og måden at indrette sig på i et moderne samfund til debat, og i den atmosfære kunne arkitekten Walter Gropius i 1919 rykke ind i byens smukke kunsthøjskolebygning og begynde sit arbejde der, hvor Bauhaus Univerisität i dag har til huse.

Bauhaus, der i Danmark er bedre kendt som funkis eller funktionalisme, ses som forløberen for den største arkitektur- og designstrømning i nyere tid, men dengang var Bauhaus meget mere end bygninger og design.

Revolution af håndværk og pædagogik

Walter Gropius allierede sig med kunstnere som Lyonel Feininger, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, Paul Klee og László Moholy-Nagy.

De repræsenterede et bredt spektrum af kunstarter: billedkunst, arkitektur, foto, tekstil, design, musik, dans. Ideen var i denne blanding af vidt forskellige kunst- og udtryksformer i en kreativ, eksperimenterende atmosfære at undersøge og skabe ideer til en moderne måde at indrette sig og leve på – uden at svarene var givet på forhånd.

I centrum for det pædagogiske arbejde stod ideen om, at det kunstneriske arbejde skulle forenes med håndværket på skolens værksteder. Lærerne kaldte sig Meister (mestre) og alle, der var en del af Bauhaus, var Bauhäusler.

Kunstskolen i Weimar blev udsmykket af nogle af lærerne, og det meste af skolen er i dag ført tilbage til Bauhaus-tiden. Bl.a. er Oskar Schlemmers vægfrise af ’mennesker’, der bevæger sig og svæver frit hele vejen op gennem det svungne trapperum – i tråd med Bauhaus’ pædagogiske avancerede ideer – der stadig.

Oskar Schemmer malede figurer i bevægelse på skolen i Weimar. Foto: Jytte Flamsholt

Bauhäuslerne løb hurtigt ind i modstand, for folk, der var vant til klunkestil, havde svært ved at se, hvad det hele skulle føre til. Det fik de syn for i 1923 på en Bauhaus-udstilling, der skulle vise skolens resultater. Det var helt i tråd med Gropius’ ide om, at tiden var løbet fra kunst-håndværk-tanken. I stedet skulle Bauhaus skabe fremtidens byggeri og design ved at kombinere kunst og industri/teknik – og på den måde producere hurtigt, billigt, funktionelt og smukt.

På Bauhaus-udstillingen i Weimar kunne publikum se førsteudgaver af f.eks. Jucker og Wagenfelds bordlampe, der i dag er en designklassiker og sælges flere steder, også i Weimar.

Også det første Bauhaus-hus, Haus am Horn, stod færdigt: Et kubeformet hus med fladt tag, der i midten løfter sig over en fælles opholdsstue, som får dagslys fra højtsiddende vinduer. Rundt om stuen lå køkkenet, der som noget helt nyt var indbygget, spisestuen, badeværelset, børneværelset, et værelse til mor og et til far, et gæsteværelse og en entré.

Marcel Breuer, studerende på skolen, er designeren af de kantede, men lette stole og bordet i opholdsstuen og det lige så enkle inventar til kvindens værelse. Børneværelsets glade røde, gule og blå kasser, der kan stables og leges med og bruges til at sidde på og til at opbevare ting i, var designet af en anden studerende, Alma Buscher. Det hele var meget langt fra plys og tunge velourgardiner, som ellers var god stil på den tid.

Georg Muche, maler og grafiker – og leder af Bauhaus’ tekstilværksted – tegnede huset. Han blev dermed et eksempel på, at det kunne være frugtbart at lade kunstarterne spille sammen.

Dessau er fuld af Bauhaus

Bauhaus-udstillingen blev en stor succes. Desværre for Bauhaus-folkene tippede styret i Weimar kort efter mod højre, og bevillingen til Bauhaus blev halveret, så der var ikke basis for at blive i byen.

I Dessau, 130 km mod nordøst, lokkede et mere liberalt styre Bauhaus til sig, for der ville man gerne have en uddannelse, der kunne kombinere kunst og teknik, for Junkers flyfabrik og anden industri lå der.

Dessaus bystyre lovede skolen byggeopgaver, bl.a. skulle de bygge en arbejdsformidling, hvor den hastigt voksende industri kunne rekruttere medarbejdere, og derefter boliger til de arbejdere, der ankom. Desuden kunne Dessau tilbyde en byggegrund til at bygge en Bauhaus-skole på.

Foto: Jytte Flamsholt Bauhaus-skolen i Dessau er udpeget som Unesco verdensarv.

Bauhaus-skolen i Dessau er udpeget som Unesco verdensarv. Foto: Jytte Flamsholt

Skolen er i dag et ikon, og da kunstnere, arkitekter, designere og studerende i 1926 rykkede ind i den store hvide skolebygning med Bauhaus-logoer over den brede indgang og på den gråmalede endevæg, var den en selvbevidst manifestation af fremtidstro.

En bred trappeopgang fører op gennem bygningen, der er lige til at kigge ind i, fordi facaden til den ene side er et stort glasparti. Også inde er der meget hvidt, men blå, røde og gule markeringer angiver diskret over for dem, der bevæger sig rundt i huset, hvor de befinder sig.

I værkstederne arbejdede man tværfagligt og eksperimenterende, men vægten blev lagt på muligheden for industriel produktion.

I en fløj var der værelser til 28 af de i alt 200 studerende. De, som fik et legat til studiet – der var også kvinder imellem – kunne slå sig løs på godt 20 kvadratmeter med håndvask og altan. På gangen var der bruserum og tekøkken.

Et rum er renoveret tilbage til dengang, en kvindelig Bauhaus-studerende boede der omkring 1930, og man kan leje sig ind og overnatte der. Studerende og lærere kunne spise i kantinen, og det kan man også i dag.