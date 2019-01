Venedig på vej med turistskat

Endagsturister i den italienske by Venedig risikerer fremover at skulle betale en afgift, når de vil opleve den berømte kanalby.

Det skriver en lang række forskellige medier. Ifølge den britiske tv-station BBC drejer det sig om et beløb på op til 35 kroner i lavsæsonen og op til 75 kroner i højsæsonen.

Afgiften er tænkt som et middel til at regulere strømmen af turister til Venedig. Byen er især belastet af besøgende fra krydstogtskibe, der ofte kommer til byen på et dagsbesøg.

At Venedig barsler med en enkeltdags-afgift for besøgende turister er ingen overraskelse. DR skriver, at 24 millioner turister årligt besøger byen. Heraf er det kun 20 procent, der bliver i byen i mere end en dag.

Antallet af besøgende krydstogtskibe steg med 439 procent fra 2001 til 2016. Det lægger et voldsomt pres på byen. Lokale dagligvarebutikker overtages af souvenirforretninger, huslejepriser er røget i vejret og infrastrukturen er proppet med turister.

Venedigs borgmester Luigi Brugnaro har på Twitter meldt ud, at »skatten vil betyde, at det bliver nemmere at administrere byen og holde den ren«.

Indtil videre er det ikke officielt, hvornår den nye afgift præcist træder i kraft.

Et problem mange steder

Flere gange har de lokale forsøgt at gøre opmærksom på problemet. Blandt andet med bøder for dårlig opførsel såvel som diverse demonstrationer og opråb på sociale medier. Tilbage i 2016 gik de lokale blandt andet på gaden med rullekufferter, hvis larm er en tilbagevendende gene i storbyer verden over, for at protestere imod overturisme.

Venedig er langt fra den eneste by, hvor antallet af turister giver problemer.

I 2017 steg antallet af turister i Europa med 8 procent til 672 millioner. De europæiske destinationer sidder dermed på 51 procent af de internationale ankomster. Højdespringeren er Spanien. Her er antallet af turister steget med 60 procent siden 2012.

Store mængder af turister er godt for økonomien, men kan også være en forbandelse. I eksempelvis Barcelona og på Mallorca har der de senere år været demonstrationer mod masseturismen.

Ligeledes er Dubrovnik i Kroatien ved at bryde sammen. På en gennemsnitlig dag i højsæsonen lægger otte krydstogtskibe til i byen. I sommeren 2018 ankom 13 krydstogtskibe til byen på én dag. Og når hvert skib cirka har 2.000 turister med om bord, så lægger det et vist pres på Dubrovniks gamle bydel, som blot har 2.500 indbyggere.