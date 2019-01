Sådan kan du plante træer, hvis du lider af flyskam eller klimaskyld

Danske Trofaco planter træer i Uganda, Cambodja og Vietnam for penge doneret af firmaer, organisationer eller private, der vil kompensere for den CO 2 , deres flyrejser har udledt. Siden 2014 er der plantet 350.000 træer.

Siden 2014 har to danskere plantet træer i Uganda, Cambodja og Vietnam. Faktisk hele 350.000. Træer, der er købt og betalt af firmaer, organisationer eller privatpersoner, der gerne vil kompensere for den CO 2 , deres flyrejser har udledt.

Steffen Johnsen og Thomas O’Brien Kirk står bag. De har begge adskillige års arbejde med international udvikling bag sig. Sammen driver de firmaet Trofaco, der både skal afhjælpe klimaproblemer og støtte lokal udvikling.

»Vi synes, der skal gøres noget ved klimaproblemerne. Og vi synes, at det, vi arbejder med, skal komme dem til gode, der lider mest under klimaforandringerne«, siger Steffen Johnsen.

Når projektet afhjælper klimaproblemerne, er det, fordi træer fra naturens side indkapsler CO 2 . Træer er billige og nemme at plante og fungerer derefter af sig selv. Udviklingsdelen hos Trofaco kommer af, at Steffen Johnsen og Thomas O’Brien Kirk overlader det til lokalsamfundene at finde ud af, hvor de gerne vil have træer plantet, som de får gratis og også får plantet, passet og luget uden regning.

»Lokalbefolkningen har fordel af træerne undervejs. I Cambodja planter vi langs vandingskanaler og jordveje, så vejene eksempelvis ikke bliver vasket væk under kraftige regnskyl. Vi kan plante på skråninger, hvor man er bange for, at der kommer jordskred, som vi også ser flere af efter voldsom regn. Eller vi planter træer, hvis frugter man kan spise eller sælge«, siger Steffen Johnsen.

Vigtigt med troværdighed

Pengene kommer fra folk, der gerne vil kompensere for flyrejser. På Trofacos hjemmeside kan du regne ud, hvor meget CO 2 din rejse har udledt, og så finde den rette ’træpakke’. Der er fem slags. Fra 5 træer for 250 kroner til 500 træer for 6.000 kroner. Efterfølgende får du et bevis på, hvor mange træer du har købt.

»Nogle gange siger jeg, at det ikke så meget er træer, vi sælger, som troværdighed. Hvis ikke vi er troværdige, så dør vi«, forklarer Steffen Johnsen.

Ifølge ham er det blandt andet derfor, antallet af private trækøbere hos Trofaco i øjeblikket er i stigning.

»Vores fornemmelse er, at de kommer til os, fordi de har fundet et sted, de regner med, at de kan stole på«.

Netop gennemsigtighed er ifølge eksperter et problem, når rejsende gerne vil kompensere for deres flyture. Ofte fordi det ikke er til at gennemskue, hvordan ens penge bliver brugt. Netop derfor kan du som køber af træer hos Trofaco følge dit træs vækst gennem årene.

»Vi arbejder heldigvis med træer, som man kan se. Det er en fordel. For dem, der har købt træer, kan følge dem og se dem vokse«, siger Steffen Johnsen.

Tørke og sultne geder

Når du køber en træpakke går en tredjedel af beløbet til at få plantet og passet træer, en tredjedel går til de partnerselskaber, der overvåger processen, mens den sidste tredjedel går til Trofaco selv.

Selv om Trofaco siden 2014 har plantet 350.000 træer, er ikke alle bare skudt i vejret som struttende eksempler på klimakompensation. For en voldsom tørke i Cambodja kostede mange tusind træer livet. Ligesom en gruppe træer i Uganda forsvandt, da en flok sultne geder åd dem, fordi det hegn, der skulle passe på træerne, var blevet stjålet og solgt.

Derfor er samarbejdet med de lokale partnere noget af det vigtigste. For det er dem der sikrer, at der plantes nye træer, hvis der er nogle, der dør, og partnerne, der står for samarbejdet med lokalsamfundet. Og eksempelvis sikrer, at det er de lokale selv, der betaler for nye træer og planter nye træer, når geder uhindret har fået adgang til at æde.

Nu skal 2019 bruges på at finde nye passende arealer at plante træer på, så Trofaco er klar, når og hvis mange nye CO 2 -udledende kunder vil købe træer.

»Vi kigger på at udvide produktionen i Tanzania og Kenya. Vi skal have fat i rigtig store arealer, hvor vi på forhånd ved, at der kan plantes, og hvor træerne også kan stå fremover. Den proces kan godt tage et par år«