Slaver var guld på Guldkysten: Fortets fangehul emmer af terror og død

Slavehandlen kostede millioner af afrikanere livet. Mange døde inden transporten og under sejladsen, før de nåede til Amerika – et regulært folkemord, siger afrikanerne. Slaveforterne står i dag som uhyggelige fortidsminder.

Hvad tror I, det sorte gulv består af? I står på en blanding af blod, afføring, opkast og jord. Det fandt forskerne ud af, da de analyserede belægningen her i fangehullet, hvor slaverne ventede på at blive udskibet til Caribien og Nord- og Sydamerika. Slaverne lå på stråmåtter og besørgede i render, som ganske vist blev renset om morgenen, men det blev ikke gjort særlig grundigt«.

Ikke en lyd høres i rummet uden vinduer bortset fra rundviseren Robert Morgans stampen i gulvet for at illustrere hans pointe, mens vi fordøjer chokket og forsøger at trække vejret gennem munden.

Foto: Poul Husted Robert Morgan står i et fangehul på et stengulv dækket af en blanding af afføring, blod, opkast og skidt.

Stanken fra de flere hundrede mandlige slaver, som kunne stuves ind i fangehullerne på Cape Coast Castle på Ghanas vestkyst i Vestafrika, er for længst forduftet, men deres fortvivlelse griber stadig os tilhørere.

Fortets fangehul emmer af terror og død, og jeg får gåsehud på armene og mærker i et kort øjeblik den angst og klaustrofobi, som fangerne må have følt i det mørke helvede. Endnu mere rystende bliver det, når Robert Morgan efter et øjebliks tavshed tilføjer:

»Cape Coast Castles kirke lå oven på fangehullet, så fangerne kunne lytte til salmesang og lovprisning af Herren, inden de som brændemærket kvæg, så ejerne kunne genkende dem, blev gennet om bord på skibe og sejlet til en tilværelse som slaver i den nye verden«.

Hvidt blod i årerne

Fra det 16. århundrede kontrollerede skiftevis briter, portugisere, svenskere, hollændere og danskere havnebyen. I en kort periode fra 1658 til 1659 var fortet på danske hænder under navnet Carlsborg.

48 slaveforter blev opført i Vestafrika, heraf 42 i Ghana, og Cape Coast Castle er ikke alene et af de mest velbevarede, men var også det største center for slavehandel i Vestafrika.

Foto: Poul Husted En lav og mørk gang på Fort George fører ned til havnen, hvor slaveskibene ventede.

I 400 år førte den transatlantiske menneskehandel til et stort befolkningsryk fra Afrika til Amerika, og den enorme profit fra slavehandlen var med til at skabe velstand og udvikling i Europa og Amerika.

Tallene for slavehandlen svinger voldsomt. FN anslår, at 15 millioner afrikanske mænd, kvinder og børn blev ofre for slavehandlen, men mange døde, endnu inden de forlod det afrikanske kontinent og ventede 2 til 12 uger på en for dem ukendt skæbne. På skibene omkom ligeledes mange under forfærdelige forhold under dæk.

Andre kilder taler om 60 millioner, som blev fanget, men kun cirka 12 millioner nåede frem. De resterende 48 millioner døde allerede i Afrika eller på grund af den brutale behandling om bord på slaveskibene.

Foto: Poul Husted Cape Coast Castle er en flot, gammel bygning med en uhyggelig fortid.

Langtfra alle tilfangetagne kvinder forlod ifølge Robert Morgan det afrikanske kontinent:

»Nogle blev de hvides konkubiner og fik børn. Se bare på mig. Der er meget hvidt i min hud. Mit navn er heller ikke specielt afrikansk, og så kommer jeg fra Elmina, hvorfra der også blev drevet slavehandel, så der ruller nok hvidt blod i mine årer«.

Afrikansk holocaust

Robert Morgans hjemby, Elmina,ligger 13-15 kilometer vest for Cape Coast. Her ligger Fort George eller Elmina Slot, som blev bygget i 1482 og er en af de ældste europæiske bygninger uden for Europa. Akkurat som Cape Coast Castle er Elmina-slottet på Unesco’s liste over verdensarv.

Europæerne handlede i første omgang med elfenben, mahogni og ikke mindst guld – deraf navnet Guldkysten, det nuværende Ghana – og ’mina’ er faktisk portugisisk og betyder ’mine’. Efterhånden fandt europæerne ud af, at menneskehandel var langt mere profitabel.

Richard Seworh er rundviser på Elmina-slottet, og han har en lidt anden forklaring på, hvorfor der måske ruller hvidt blod i Robert Morgans årer:

Foto: Poul Husted Nu om dage går mandlige turister også ned i kvindernes fangehul på Fort George, men det bliver det ikke mindre uhyggeligt af.

»De hvide kom for det meste uden deres hustruer, og alle, inklusive præsterne, voldtog de tilfangetagne sorte kvinder. De hvide stod oppe på balkonen, mens de sorte kvinder blev ført ud på gårdspladsen. Så udvalgte guvernøren, officererne og præsten de kvinder, de ville have. Derefter blev kvinderne vasket og ført op i de finere gemakker og voldtaget. Bagefter voldtog de menige soldater dem. Selv mændene blev voldtaget«.

På slottet findes stadig ’kvindetrappen’, som kvinderne blev ført op- og nedad før og efter voldtægten. De seksuelle overgreb fortsatte på overfarten til Amerika, og det var kun en fordel, hvis kvinderne blev gravide, for så kunne man sælge to i stedet for én afrikaner til en umenneskelig tilværelse som slave.