Du kan få fri øl og gratis dykning, hvis du samler på skrald på Panamas mest besøgte øer

Turen til Panama

Klimaaftryk tur/retur:

Fly: 2.485 kg CO 2 per person (det svarer til at kunne køre ca. 19.000 km i bil).

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn dit klimaaftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

Transport: Fra Panama City kan man tage natbusser fra Panama City til havnebyen Almirante, hvor øgruppen kun er en halv times sejltur væk. Busturen tager 10-12 timer og koster ca. 180 kr.

Overnatning: Bambuda Lodge er et ecoresort på øen Solarte, der udelukkende bruger solceller og regnvand. Her er yoga, vandrestier til junglen med de røde frøer og fællesspisning ved langborde. En seng på en sovesal koster 130 kr./nat, mens et privatværelse koster 400 kr. for et standardværelse og 700 kr. for et luksusværelse.

Visum: Det er visumfrit for danskere at besøge Panama i op til 90 dage.

Vaccinationer: Hepatitis A- og stivkrampevaccine anbefales som minimum for rejser til Panama under en måneds varighed af Danske Lægers Vaccinationsservice.

