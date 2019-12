På ski i fodsporene af fortidens smuglere

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Sæsonens første sne er landet, og med højt solskin bliver det ikke en bedre dag på ski.

Sæsonens første sne er landet, og med højt solskin bliver det ikke en bedre dag på ski. Foto: Eva Holtegaard-Kasler

På vej mod Samnaun må vi stoppe flere gange for at fotografere landskabet. Sneen glitrer på toppene, og der er ikke en sky at spotte på himlen.

Da tæerne igen er frosne, gør vi holdt på Restaurant Alpenhaus. Jeg tager mine sneklædte skistøvler af og hænger dem med snuderne nedad på to spyd, der straks varmer støvlerne op.

»Så kan du tage et par tøfler på derovre«, siger tjeneren og peger på et par Crocs, der står på en lille hylde. »Skønt«, tænker jeg, og griner lidt af at skulle spise fin treretters menu i verdens grimmeste sko.

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Frokost med udsigt. Varm dig på suppe og solskin.

Frokost med udsigt. Varm dig på suppe og solskin. Foto: Eva Holtegaard-Kasler

Fra restaurantens tagterrasse er der panoramaudsigt til bjergene, der skyder op omkring. Solen reflekteres i sneen, så lyset skærer kraftigt i øjnene. Der er dækket op på et aflangt bord, og på stolene hænger hvide pelstæpper til at varme ryggen. Alligevel møver vi os indenfor for at spise i stuetemperatur og komme af med lidt af skitøjet.

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Den cremede risotto på Restaurant Alpenhaus kan anbefales. Stedet udleverer Crocs ved ankomst og varmer dine skistøvler, mens du spiser.

Den cremede risotto på Restaurant Alpenhaus kan anbefales. Stedet udleverer Crocs ved ankomst og varmer dine skistøvler, mens du spiser. Foto: Eva Holtegaard-Kasler

Den varme pandekagesuppe, den cremede risotto og æbletærten med vaniljecreme står i skarp kontrast til tanken om de fattige østrigere, som dagligt måtte bakse over bjergene med smuglervarer på halvdårlige ski uden at kunne holde pause på en lun restaurant med et solidt måltid mad.

Shop taxfree i Schweiz

Da vi når Samnaun, møder en taxfree-butik os som det første. Vi klikker skiene af og bevæger os ind i et orgie af bamser, parfumer, cigaretter og diverse kosmetik. Folk står i kø for at købe noget billigt med tilbage til Ischgl, som stod de i Københavns Lufthavn.

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Folk i skistøvler og skihjelme møver frem for at gøre et godt kup i taxfree-byen Samnaun.

Folk i skistøvler og skihjelme møver frem for at gøre et godt kup i taxfree-byen Samnaun. Foto: Eva Holtegaard-Kasler

Oven på butikken sidder folk og spiser i restauranten, hvor der hænger billeder af de gamle smuglere. Gæsterne tager et koncentreret kig på de ældre herrer på billederne, mens tørsten slukkes med store øl.