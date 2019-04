Maraton i verdens mest lukkede land: Fra 50.000 klappende mennesker på stadion til øde, forblæste gader

I dag løber nordkoreanere og udlændinge maraton i hovedstaden Pyongyang. Men hvordan forsvarer man, at de penge, man betaler for turen, blandt andet går til systematisk indespærring og undertrykkelse af et helt folk?

Temperaturen var nede omkring frysepunktet, og vinden bed helt ind i knoglerne, men Jann Hommelgaard blev ved med at løbe. Han var næsten halvvejs nu. Han løb langs Taedong-floden og skulle til at krydse den sidste å på ruten, der fodrer floden med vand. Han skulle over broen med militærcheckpointet og forbi vagterne og cementblokkene.

Vagterne ignorerede Jann, så han frit kunne passere og fortsætte med at følge sporet af kegler, som var blæst ud i grøften af den hårde nordkoreanske forårsvind. Da han nåede markøren, der viste, at han havde tilbagelagt halvdelen af Pyongyang Marathon, vendte han om og løb tilbage mod vagterne.

»Jeg prøvede på tilbagevejen at vise overskud og hilse lidt på dem, men de var helt formelle og lavede ingen fagter tilbage, for de var på arbejde og skulle ikke hilse igen«, fortæller han.

Jann Hommelgaard, en 40-årig københavner, var i gang med at gennemføre Pyongyang Marathon for nøjagtig et år siden.

Foto: Jann Hommelgaard Løbere sætter i gang på Kim Il-sung-stadion.

Det er Nordkoreas årlige løbefest, hvor man blandt andet løber på den vej, hvor lang- og mellemlang-distance-missiler stolt bliver vist frem af det kommunistiske regime ved overdådige militærparader.

Og der kommer flere som Jann Hommelgaard.

»Det er gået sådan her«, siger Simon Cockerell over en Skype-forbindelse og tegner en opadgående kurve med sin finger. Den tager dog et lille dyk i slutningen af den fiktive x-akse, der repræsenterer de seneste fem år, hvor udenlandske amatørløbere har fået lov til at deltage i det 30 år gamle maraton.

Simon Cockerell er brite, han bor i Beijing, og så er han administrerende direktør for Koryo Group, Pyongyang Marathons officielle internationale rejsepartner. Han er den eneste, der kan få udlændinge med til maratonet. Omkring 1.000 udenlandske løbere bevægede sig af sted side om side med nordkoreanerne til maratonet i 2017. Da Jann løb sidste år, var tallet på 650.

Dykket forklares med, at løbet altid afvikles i april, og det faldt sammen med nogle »hændelser«, som Simon Cockerell kalder dem. Det var Kim Jong-uns missiltest og krigsretorik, som skræmte en del gæster.

»Det bidrager til den generelle stemning af, at man ikke skal tage derhen. Ikke kun for folk, der tager af sted, men også familiemedlemmer og elskede. De bliver bange. Det er forståeligt, men det (landet, red.) er sikkert. Ingen tror på, at vi kommer til at dø i atomkrig», siger han fra sit kontor i Beijing.

De turister, som ender med at tage af sted, sikrer Nordkorea adgang til en højst eftertragtet vare: udenlandsk valuta. De penge går blandt andet til styret og er derfor med til at finansiere opbygningen af hemmelige missilsiloer, berigelse af uran til brug i våben samt en systematisk indespærring af det nordkoreanske folk. Men det kan godt vejes op, mener nogen.

Mødet med de lokale

Danske rejsebureauer har også fået øjnene op for Nordkorea. I år sender to danske arrangører for første gang hvert et løbehold til Nordkorea for at deltage i Pyongyang Marathon: Mikkeller-bryggeriets løbeklub samt rejsebureauet Above Borders.

»Det er et helt anderledes land end Danmark, det kan alle nok forestille sig«, siger Jonas Bang Andersen, rejseleder og stifter af bureauet. »De har så mange ting, som man ikke hører så meget om, fordi det altid bliver overskygget af de her atomvåben og Kim Jong-un og Donald Trump«.

Selv bliver det Jonas’ syvende visit til eremitriget, som Nordkorea også er kendt som. Han blev selv fascineret af landet, da han besøgte det som turist for fire år siden. Men det er ikke alle, der deler hans entusiasme.

»Jeg var på et tidspunkt i radioen, hvor de så lagde det op på Facebook. Halvdelen af kommentarerne handlede om, at jeg skulle blive derovre, så jeg forhåbentlig ville blive taget til fange. Det er jo en hård kommentar, men sådan er det,« siger han.

Der foregår grumme ting i landet, det ved Jonas godt. Og de penge, han sender igennem systemet, går også til militæret og måske deres produktion af atomvåben. Men turen i år skal være med til at åbne danskernes øjne, så vi lærer hinanden at kende, også dem bag det koreanske bambustæppe.

»På en af mine første rejser fortalte vores guide, at hun havde en søn på fem år, som lige havde lært at svømme. Hun havde selv været en dygtig svømmer og hun håbede, at de sammen kunne krydse floden, der løber gennem Pyongyang, fordi det havde hun selv gjort. Det er jo en ret simpel historie, men da hun fortalte det her, da var det sådan: ’Nå, men selvfølgelig! De har også børn, de har også familie, håb og drømme om fremtiden,’« siger han.

Foto: Jann Hommelgaard Hvis man spørger, kan man godt komme nær vagterne og få taget billeder med dem, fortæller Jann Hommelgaard, der løb maraton i Pyongyang i 2018.

»Desuden koster en øl 10 kroner, så der skal ret mange souvenirs til at finansiere en atombombe.«

Jann Hommelgaard tog af sted »mest for eventyrets skyld«. Han læste op på landets skikke og kultur og forstod hurtigt, at han skulle bukke for de to kæmpemæssige statuer af styrets grundlægger og søn, Kim Il-sung og Kim Jong-il, hvilket Jann ikke syntes om. Men det bliver man nødt til, mener han.

»Det er ligesom at tage skoene af, når man går ind i en moske. Det kan godt være, at du ikke tror på det, men du respekterer, at de har nogle holdninger og nogle traditioner omkring det«, siger Jann Hommelgaard.

Han tænkte også, at han kunne give nordkoreanerne et andet syn på livet og viste for eksempel billeder af sin hverdag og børn til de koreanere, han snakkede med. Det var dog kun hans guider, han fik lov at vise det til.

»Det var en spændende oplevelse. Men jeg følte, at jeg var i et menneskeligt fængsel, for man var indskrænket til at følge sine guider hele tiden. Man måtte ikke gå rundt på egen hånd«, siger han.

Støtte til tvungen abort

Det koster godt 10.000 kroner at rejse med Mikkeller Running Club til maraton i Nordkorea. De penge kunne være brugt på at redde et liv ifølge Casey Lartigue Jr., menneskerettighedsforkæmper og medstifter af organisationen Teach North Korean Refugees, der hjælper nordkoreanske flygtninge med at blive integreret i Sydkorea.

»I 2012 havde jeg kontakt til folk i ’det underjordiske jernbanenet’ (et netværk, der hjælper flygtninge, red.). På det tidspunkt kostede det omkring 2,3 millioner koreanske won (ca. 13.000 kroner, red.) at redde en nordkoreansk flygtning ud af Kina«, skriver han i en mail til Politiken.

»Jeg har hørt, at den pris er steget i de senere år, og det er derfor, at færre nordkoreanske flygtninge undslipper til Sydkorea«.

Hans organisation underviser nordkoreanske flygtningene i engelsk; en af dem er Ji Hyeon-A. Tre gange har hun flygtet til Kina, tre gange er hun blevet fanget og udleveret til Nordkorea igen. 10 år efter sit første forsøg prøvede hun igen, og her undslap hun både Nordkorea og Kina og kom sikkert til Sydkorea, hvor hun bor i dag.

Foran FN’s Sikkerhedsråd har hun fortalt om sin flugt og om livet i Nordkoreas fangelejre.

»Fordi Nordkorea ikke accepterer blandet etnicitet, tvinger de kvinder, der blev gravide i Kina til at abortere. Da jeg blev udleveret for tredje gang, mens jeg var gravid i tredje måned, fik jeg påtvunget en abort uden medicin på den lokale politistation i Nordkorea. Så mit første barn døde uden at se verden«, sagde hun foran FN’s Sikkerhedsråd i 2017.

Ji Hyeon-A synes ikke, man skal tage til hendes hjemland for at være turist.

»De mennesker, der tager til Nordkorea, kan tale om alle fordelene ved at rejse til Nordkorea, men de ser ikke, at det er en måde at hjælpe diktaturet til at overleve. Deres handlinger hjælper til yderligere at undertrykke nordkoreanerne ved at holde regimet i live med ressourcer udefra«, skriver hun i mailen, som Casey Lartigue Jr. oversætter for Politiken.