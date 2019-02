Danmark forstår at få penge ud af turisterne

Danmark tiltrækker ikke turister i samme grad som det øvrige Europa. Til gengæld er vi langt bedre til at få dem til at hive pungen op af lommen og massere kreditkortet til glæde for hoteller, sommerhusudlejere, restauranter, kulturinstitutioner og statskassen.

Top-5-indtægter Tyske turister brugte i 2017 flest penge i Danmark efterfulgt af vores nordiske brødre: Tyskland: 14 milliarder Sverige: 9,1 milliarder Norge: 7,9 milliarder Storbritannien: 3,2 milliarder USA: 3 milliarder Kilde:Danmarks Statistik

Dansk Industris (DI) sekretariat for turisme og oplevelsesøkonomi har udarbejdet en analyse, som viser, at antallet af udenlandske turister i Europa er steget med 37,6 procent i perioden 2010-17. I Danmark er antallet ’kun’ steget med 27 procent til 26,8 millioner i samme periode.

Bygningen Blox på Bryghusgrunden ved havnen i København huser både Dansk Arkitektur Center, kontorer, lejligheder, fitnesscenter og restaurant. Foto: Finn Frandsen

Til gengæld er omsætningen, som de internationale turister skaber, kun steget med 28,7 procent i Europa siden 2010, mens den i Damark er steget med hele 42,3 procent, selv om antallet af turister i Europa er steget relativt mere end herhjemme.

I 2017 havde Danmark ifølge tal fra Danmarks Statistik turistindtægter på 54,3 milliarder kroner.

Samarbejde og synliggørelse

Sune K. Jensen, der er leder Dansk Industris sekretariat for turisme og oplevelsesøkonomi, som varetager de 250 medlemmer inden for turisme- og oplevelsesindustriens interesser. Han siger, at dansk turistindustri i flere år har arbejdet med at øge turisternes døgnforbrug, i erkendelse af at Danmark er en dyr destination og har et dyrt produkt.

»Derfor skal vi være virkelig gode til at præsentere turisterne for de muligheder, de har, når de har valgt at tage til en destination som Danmark. Prisen kan vi kun skrue så og så meget på, derfor skal vi arbejde med det, vi ellers har på hylderne for at skabe værdi af et besøg i Danmark«, siger Sune K. Jensen og fortsætter:

»Turisterhvervet er blevet bedre til at samarbejde på tværs og synliggøre hinanden. Eksempelvis kan jeg nævne Designmuseum Danmark, som førhen mest var et dansk museum for danskere, men i dag er en del af det at være udenlandsk turist i København«.

Den rå natur i Blåvand og Tirpitz-museet tegnet af Bjarke Ingels Group giver de besøgende en oplevelse båden inden- og udendørs. Foto: Morten Langkilde

Det er ikke kun i København, at man er blevet bedre til at fortælle og synliggøre for turisterne, hvad de kan opleve under et besøg. Det sker over det meste af landet både i organiseret og mere uorganiseret form. Sune K. Jensen fortæller, at han selv kommer meget på Rømø, og at der hos den lokale slagter eksempelvis ligger en flyer, som oplyser om, hvilke koncerter der er i kirken.

Ifølge sekretariatslederen er det bare et lille eksempel på, hvordan vi er blevet bedre til at tænke mange oplevelser ind, når turister er på besøg i Danmark.