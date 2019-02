Martin Luther Kings hjem bliver museum

Huset på Sunset Avenue i Atlanta i staten Georgia åbner senere på året for offentligheden. Martin Luther King boede her fra 1965 til 1968.

Den myrdede amerikanske borgerrettighedsforkæmper Martin Luther Kings sidste hjem i Atlanta i staten Georgia bliver snart tilgængeligt for menigmand. De amerikanske nationalparkers organisation, National Parks Service, har netop købt huset og planlægger at åbne det for offentligheden hurtigst muligt.

Martin Luther King flyttede i 1965 ind i huset på Sunset Avenue sammen med sin hustru, Coretta, og deres fire børn og boede der, indtil han blev myrdet i 1968.

Huset har både politisk og familiemæssig betydning. Martin Luther King holdt møder med andre borgerrettighedsledere på Sunset Avenue, men det var også her, han levede et normalt familieliv. Familien spiste sammen, og børnene legede i baggården, samtidig med at deres far ledede afroamerikanernes kamp mod undertrykkelse og for borgerrettigheder.

Sunset Avenue bliver en del af Martin Luther King Jr. National Historical Park i Atlanta, der blev oprettet i 1980 som et historisk område. Sidste år opgraderede præsident Donald Trump området til historisk park.

Parken består allerede af flere bygninger som Kings barndomshjem i Atlanta på Auburn Avenue og Ebenezer-baptistkirken, hvor han blev døbt, og hvor både han og hans far, Martin Luther King Sr., prædikede.

I parkens besøgscenter er der et museum, som beskriver borgerrettighedsbevægelsen og Martin Luther Kings historie. En nedlagt brandstation er omdannet til souvenirbutik og beskriver raceadskillelsen i brandvæsnet.

En rosenhave for verdensfred er opkaldt efter Kings berømte ’Jeg har en drøm’-tale. De mange andre pionerer i borgerrettighedsbevægelsen, som kæmpede for lighed og social retfærdighed, mindes på International Civil Rights Walk of Fame.

På Auburn Avenue står også Martin Luther Kings gravmæle i et stort bassin. På sarkofagen står inskriptionen: ’Rev. Martin Luther King, Jr. 1929-1968, Free at last, free at last, thank God Almighty, I’m free at last’. Kings hustru, Coretta, som døde i 2006, ligger også her.

Mindeparken bliver især besøgt på den årlige Martin Luther King-dag, tredje mandag i januar, tæt på Kings fødselsdag, som er 15. januar, og den er en officiel fridag.