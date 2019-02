Vandrere slutter sig til skiløbere i sneen

Skiløberne har ikke længere patent på sneen. Flere og flere vandrere har fundet ud af, at snehiking og -trekking er både en stor natur- og motionsoplevelse. Skiløb og snowboarding kræver tekniske færdigheder og lektioner, mens snevandring kun kræver vandtætte støvler, varmt tøj, gode kort eller en gps og måske snesko, hvis sneen er dyb.

Snevandring vokser globalt som en populær vintersport lige fra typiske vintersportssteder som Gasteinertal i Østrig, hvor skiløberne suser ned ad pisterne, til en ikke helt oplagt vinterdestination som Lake District i Nordvestengland, hvor der ikke er nær så mange vandrere som om sommeren, og så er der i bedste fald sne på bjergtoppene.

Foto: Janus Engel At vandre i sneen om vinteren giver en helt anden oplevelse end sommerturen, men den kræver varm beklædning.

At vandre i sneen om vinteren giver en helt anden oplevelse end sommerturen, men den kræver varm beklædning. Foto: Janus Engel

Alta Badia skiresort i italienske Dolomitterne fik i vinteren 2017-18 besøg af 50.000 snevandrere sammenlignet med 30.000 året før. I Canadas Banff National Park havde rejsearrangøren Banff Tours over 10.000 snevandrere på kundelisten i sidste sæson, mens tallet kun var 6.000 i vinteren 2015-16, fortæller Banff Tours’ grundlægger, Jonathan Welsh, til The New York Times.

Vinterens pakkeliste

Skiudstyr løber nemt op i tusindvis af kroner, mens sne- eller vintervandring stort set kun kræver et par gode vandrestøvler, som er vandtætte og når op over anklerne, og som kan fås for omkring 1.000 kroner. Det kan være en god idé at påmontere pigsåler eller snekæder på støvlerne for bedre at holde balancen.

Foto: Morten Langkilde En gang imellem kræves ekstra udstyr på vintervandringen. Det er dog sjældent, at man har brug for en sparkstøtting som her i nordsvenske Kiruna.

En gang imellem kræves ekstra udstyr på vintervandringen. Det er dog sjældent, at man har brug for en sparkstøtting som her i nordsvenske Kiruna. Foto: Morten Langkilde

Snevandrerne bruger ifølge Molly Bayer fra den amerikanske outdoor- og sportsudstyrskæde REI kun snesko, hvis sneen er så dyb, at man synker ned i den. De fleste vintervandrere vil dog gerne have 15-30 centimeter sne på stierne for at få den fulde oplevelse.

Molly Bayer siger til The New York Times, at det er en god idé, at snevandrerne bruger vandrestave til at holde balancen og klæder sig i lag. Hun anbefaler også, at man bruger gaiters eller gamacher, som beskytter underbenene mod at blive våde.

Foto: Morten Langkilde Hærvejen sydpå fra Hirtshals langs Vesterhavet egner sig både til vinter- og sommervandreture.

Hærvejen sydpå fra Hirtshals langs Vesterhavet egner sig både til vinter- og sommervandreture. Foto: Morten Langkilde

Solbriller og -creme er også vigtigt, for sneen reflekterer solen, og dens stråler kan være kraftigere end på en solrig sommerdag. Og så skal man huske vand og snacks, så den trætte vandrer får ny energi.

På hjemmesiden friefodspor.dk har ægteparret Marie og Torben Lau Florin fra Snekkersten, som er ivrige helårsvandrereherhjemme og i udlandet, lavet en pakkeliste til vintervandring, som kan inspirere nybegyndere.