Her er de 3 vigtigste årsager til, at det er slut med A380'eren

Fra 2021 vil det være slut med at producere flere udgaver af verdens største passagerfly - dobbeltdækkeren A380 fra den franske flyproducent Airbus.

Sådan lyder det i dag fra Airbus efter det Dubai-baserede flyselskab Emirates har besluttet at reducere sin ordre på de enorme superjumboer.

A380’eren fløj med passagerer første gang i 2007 og var dengang en revolution i flybranchen, fordi der kan være op til 600 passagerer om bord. Sidenhen har salget af den 2,3 milliarder kroner dyre maskine dog været blandet. Det er stort set kun Emirates, der har holdt produktionen af flyet oppe. Selskabet modtog i 2017 eksemplar nummer 100 af flytypen og ender samlet på 123 styks, hvoraf en af dem flyver på ruten mellem Dubai og København.

Flemming Lundberg Poulsen, der driver branchesitet FinalCall.travel og følger luftfartsbranchen tæt, kommer her med tre bud på, hvorfor Airbus A380’eren nu ikke længere vil blive produceret.

Flyet er for stort

»A380’eren er et nichefly. Et flagskib og prestigeprojekt for Airbus og de flyselskaber, der har investeret i modellen. For der er ikke mange flyruter i verden, der kan bære et fly som A380’eren«.

»Da man i sin tid udviklede flyet, vidste man, at der ville komme vækst i luftfarten, men man vidste ikke, hvilken efterspørgsel, der var tale om. Strategien fra Airbus har været at satse på færre afgange, der til gengæld kan flyve store mængder af passagerer til eksempelvis Heathrow i London eller Frankfurt i Tyskland, hvor det ikke er muligt for flyselskaberne at oprette flere afgange, men til gengæld kan flyve mange flere passagerer ind ved at bruge et stort fly som A380’eren. Konkurrenten Boeing har satset på mindre fly og flere ruter. Nu har det vist sig, at passagererne hellere vil flyve direkte til deres destinationer med mindre fly end at flyve med et fly som A380’eren med et stop undervejs«.

»A380’eren har også givet en masse fysiske udfordringer, fordi flyet er så stort. Lufthavne skal udbygges og bygges om. For der er stor forskel på at skulle modtage 600 passagerer på én gang end 200. Det er derfor også kun de helt store flyselskaber på markedet, der har investeret i flyet. Og derfor er markedet for flyet også begrænset«.

Flyet er for omkostningstungt

»I flybranchen handler alt om penge. At flyve billigst muligt. A380’eren er blevet overhalet indenom af teknologi og mere moderne flyversioner. Det store problem er motorerne, der bruger alt for meget brændstof og ikke bare kan udskiftes«.

»Airbus’ egen A350, der er mindre, kan sagtens konkurrere med A380’eren. Motorerne bruger mindre brændstof, flyet er lettere, hvilket også sparer brændstof, og den er blevet ekstremt populær blandt flyselskaber og passagerer. Stordriftsfordelene på A380’eren viste sig ikke at have den forventede effekt. Den er ikke rentabel«.

Flyet har for lidt plads til fragt

»Fragt er en vigtig økonomisk faktor for flyselskaberne. Meget vigtig. Fragt hjælper på økonomien i perioder, hvor der ikke er særlig mange passagerer. Der er nogen flyselskaber, der har det sådan, at det er fint, at der er passagerer om bord på deres fly, men fragten er det vigtigste«.

»Og det er et problem for A380’eren. For den er god til at have mange passagerer om bord, men der er ikke særlig meget plads til fragt. Der er taget mest hensyn til antallet af passagerer, da man indrettede flyet. Det lægger yderligere pres på de flyselskaber, der flyver med A380’eren, at de helst skal fylde flyene med passagerer på hver eneste afgang«.