Færøerne holder weekendlukket i bæredygtighedens tegn

Op imod 110.000 besøger hvert år Færøerne for blandt andet at opleve øgruppens natur. Et stigende antal turister betyder, at øerne nu vil holde ’weekendlukket’ den sidste weekend i april for at vedligeholde og bevare naturen.

Det går godt med turismen på Færøerne. Så godt, at øgruppen holder weekendlukket for turister den sidste weekend i april 2019 af én simpel grund: at bevare den unikke natur.

»Vi byder velkommen til en masse besøgende hvert år, men vi har også et ansvar over for det færøske samfund og over for vores smukke miljø, og vores mål er, at vi vil bevare og beskytte det samt sikre bæredygtig og ansvarlig vækst«, skriver Visit Faroe Islands i en pressemeddelelse, der løfter sløret for det nye initiativ.

Vedligeholdelsesweekenden, som den også kaldes, er et led i en ny udviklingsstrategi, der kører frem til 2025. Formålet er at bevare Færøernes natur ved hjælp af bæredygtige initiativer, lyder det fra Visit Faroe Islands direktør, Guðrið Højgaard.

»Færøerne er et lille land, så der skal ikke meget til, før man kan se slitagen. Der kommer mere end dobbelt så mange turister, som der er indbyggere i landet. Vi vil gerne vise vores skønne sted, samtidig med at vi får lavet nogle praktiske ting, hvor vi vedligeholder de forskellige naturområder«, siger hun.

Hvad er det, I lukker ned for?

»Det er selvfølgelig ikke alt på Færøerne, der lukker ned. Det drejer sig om cirka ti steder ved smukke naturområder, hvor der kommer mange mennesker. Det er simpelthen, fordi vi har set en relativ stor stigning i turismen i løbet af de seneste år, og vi kan se, at det begynder at slide på naturen. Og naturen er jo vores vigtigste kvalitet. Det er vigtigt, at vi bevarer den, således at den også er der i fremtiden«.

Frivilligturisme som aldrig før

Guðrið Højgaard fortæller, at ’voluntourism’ er blevet ekstremt populært. Det handler blandt andet om, at rejsen kombineres med at gøre noget godt for eksempelvis klimaet og naturen. Derfor vil de på Færøerne – under ’nedlukningen’ – gerne invitere frivillige gæster, som vil give en hånd med i vedligeholdelsesarbejdet.

I Danmark kalder vi det for ’frivilligturisme’. Den form, som initiativet afspejler, har centerleder for Center for Turisme på Syddansk Universitet Janne Liburd dog aldrig set trods for 20 års turismeforskning. Normalt tager man til et udviklingsland for at redde en truet dyreart eller hjælpe børn, fortæller hun.

»Man vil gerne have folk til – gennem en meget konkret indsats – at tage med ud i naturen for at rydde op. Det er i virkeligheden meget sympatisk, fordi man gør brug af de ressourcer, som en lille befolkning ikke nødvendigvis selv er i besiddelse af. Man kan bare ikke gøre det hver eneste uge«.

Politisk ansvarlighed

Hun mener, at initiativets budskab er ganske klart: Det handler om at skabe en mere bæredygtig turismeudvikling på Færøerne. Hun ser dog nogle problemer forbundet med denne form for kommunikation.

»Hvis man tror, at frivilligturisme er vejen frem for Færøerne, er det problematisk, da der også er mange andre gæster, som gerne vil besøge øerne. Vil man så kigge dem efter i passet for at se, om de har tænkt sig at udføre frivilligt arbejde? «.

»De har givetvis set til naboerne i Island, hvor man har oplevet nogle helt ekstreme turisme-vækstrater, og der er problemer med at beskytte den naturlige integritet, som turisterne kommer for at besøge«.

Man kender også til problemet med slid på naturen grundet turisme andre steder i verden, for eksempel Great Barrier Reef i Australien.

»Her har man en appel om, at man kan gøre noget godt det sted, man vælger at holde ferie, Den markedsføringsmæssige besked er her: ’Kom og se revet, og vær med til at redde det’«.