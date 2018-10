Maleriske Færøerne: Vejen til den lille bygd Gjógv er ikke så ligetil, men det er heller ikke let at skulle derfra igen

3 oplevelser i Gjógv





1. Kronprinsessens bænk



Kronprinseparret besøgte Gjógv i 2005 og det er efterhånden blevet til en berømt anekdote, hvordan to landsbyboere fandt på at opsætte en bænk med kig til havet, slugten og de spidse fjelde. Kronprinsesse Mary fik æren af at indvie bænken, som lige siden har været kendt som Marys bænk – måske den mest naturskønt placerede bænk i hele Norden.

2. Frokost på hotellet

Der er ingen butikker i Gjógv, men foruden den lille kaffebar findes her et hotel, Gjáargarður. Nogle turister tager en eller flere overnatninger her. Hotelrestauranten er samtidig det eneste sted, man kan købe sig en bid mad, hvis man ikke har medbragt selv eller kan nøjes med snacks i kaffebaren. Der er bl.a. en frokosttallerken og en dagens suppe på menuen. Hotellet har også en lille souvenirforretning.

3. Kirken med den vigtige historie



Der er noget lyst og luftigt over den lille kirke i Gjógv – både ude og inde i kirkerummet. Det er dog dens historie, der gør den mest interessant. Kirken blev opført i 1929 – og i den forbindelse blev den første gudstjeneste på færøsk nogensinde afholdt. Kirken symboliserer dermed en milepæl i færingernes kamp for at sikre deres egen kultur og sprogarv.

