Det flyder med konfetti på gaderne i Neuchâtel

Midt på den relativt store Avenue du Premier-Mars i Neuchätel render en dreng rundt på gaden. Med sine orange shorts, grønne seler og røde cirkler på kinderne render han rundt og samler konfetti op, som ligger i et flere centimeter tykt lag på gaden. Han kaster det op i luften, og glæden eksploderer i hans ansigt, når de farvede små papstykker spreder sig i luften.

Det er en søndag i slutningen af september og den årlige vinhøstfest Fête des Vendanges er netop i gang med sit højdepunkt: paraden. Det er her, hele byen får lov til at hylde sig selv og den vin, ost, æblemost, brød og sport, der bliver dyrket i området.

Foto: Anna Ringblom

35.000 tilskuere står langs alleen i byen, der ligger i den fransktalende del af Schweiz, og som er på størrelse med Slagelse. I løbet af 2 timer skal de denne eftermiddag i bragende solskinsvejr overvære de omtrent 30 pyntede blokvogne, der kører gennem gaderne.

En af vognene er dekoreret med harlekintern. På vognen står en mand med en kæmpe konfettikanon. Folk kaster konfetti op mod ham, og som hævn tager han sigte mod folk, der sidder langs vejen, venter 10 sekunder og fyrer 100 gange så meget konfetti tilbage. Herefter vender han kanonen rundt og skyder op mod nogle, der står og kigger ned på paraden fra en fransk altan.

Fakta Turen til Neuchâtel Klimaaftryk tur-retur: Fly: 460 kg CO 2 per person Bil: 328 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person) Tog/bus: 97 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Med tog fra København til Hamburg, hvor man skifter til tog til Basel. Vælger man en forbindelse, der er i Hamburg om aftenen, får man en dejlig lang nat i sovevogn. Fra Basel tager det halvanden time med tog til Neuchâtel med et skifte i Olten. Vis mere

Vin, musik og sol

Her hvor vi sidder, skinner solen lige ned i vores ansigt. Det er 21 grader og føles trods årstiden som højsommer. Folk klapper, når brandmændene kører forbi og hilser hjerteligt, når de kender nogen i paraden. Og i disse eftermiddagstimer virker det nærmest, som om alle i byen når at gå forbi de jublende tilskuere i gaden.

De voksne får alle sammen fyldt hvidvin i deres plastikkrus, når de lokale vinbønder storsmilende går rundt og serverer deres vin, som er dyrket lige uden for byen. Det er hvidvin fremstillet på den lokale drue chasselas. En drue, der ganske vist mest smager af neutral bællevin, men som de fransktalende schweizere elsker lige så højt, som vi danskere elsker vores pilsnere. Druen er blevet dyrket i det vestlige Schweiz siden 1600-tallet.

Foto: Anna Ringblom

Mellem blokvognene går forskellige marchorkestre. Nogle er klædt ud som orker, vikinger eller djævle. Andre bærer mere klassiske orkesteruniformer. Mens de kæmper med at spille deres horn- og trommeversioner af ’Let It Flow’ fra Disney-filmen ’Frost’, Simon & Garfunkels ’Sound of Silence’ eller AC/DC’s ’Highway to Hell’, kaster folk konfetti efter dem, så blæserne må holde en finger for mundstykket, når de ikke spiller.

Også den lille dreng med de grønne seler nærmer sig musikerne. Han ser ud til at være skræmt af musikken, mens hans far overtaler ham til at kaste konfettien mod en af musikerne, og så lyser hans ansigt op af glæde.

Fakta Fête des Vendanges, Neuchâtel Foregår i weekenden 27.-29. september. Fredag, lørdag og søndag er der gadefest med boder, forlystelser og musik i hele byen. Lørdag er der en særlig børneparade. Søndag afholdes den traditionsrige parade. Siddepladser koster 40 schweizerfranc (273 kr.), ståpladser 20 schweizerfranc (137 kr.).

Nogle af musikanterne har samlet konfetti i deres hånd, så de har hævnen klar, når deres tuba bliver fyldt op med de små papstykker. En mand, der spiller på fransk horn, kan slet ikke koncentrere sig om at spille. Selv om han skal trutte, flækker han af grin, når børnene kaster konfetti efter ham.

Og efter de to timer kommer paradens sidste vogn: Fejevognen, der opsluger al konfettien, og folk går småfulde og lykkelige ind mod boderne i bydelen, hvor høstfesten fortsætter resten af aftenen.