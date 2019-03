Derfor giver det mening at gå op ad bjerget på sine ski

FOR ABONNENTER

Det vilde er, at vi er helt alene derude. Det eneste tegn på, at der er andre mennesker på vores hjørne af et snedækket planet, er, at vi på en fjern bjergtop kan se silhuetten af nogle pæle fra et liftsystem. Det vilde er, at vi ikke kan høre en lyd andet end vores eget åndedræt. Det vilde er, at vi er i stand til at komme herud ved egen kraft – og ved hjælp af en over 5.000 år gammel teknologi, der dybest set består af to brædder.