Stille, utæmmet og overbegroet regnskov er en kronjuvel i det nordvestlige USA

Vi krydser som regel fingre for solskin og blå himmel, når vi er på ferie.

Fakta Turen til Olympic Nationalpark Klimaaftryk tur-retur: Fly: 2.492 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 3.300 km i bil). Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, regn selv dit aftryk ud, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner. Transport: Olympic Nationalpark ligger ca. 170 km fra Seattle. Der går busser fra Seattle til flere af områderne i og nær nationalparken, men man kommer ikke uden om, at det er nemmest at leje bil, især hvis man vil udforske forskellige dele af parken. Om Olympic Nationalpark: Den strækker sig med sine næsten 3.800 km2 over et areal næste lige så stort som Sjælland og Fyn, så det kan tage lang tid at komme fra den ene ende af parken til den anden. Overnatning:Der er en håndfuld hoteller og hytter i selve nationalparken samt en lang række campingpladser. Desuden er der rigeligt med overnatningsmuligheder i nærliggende byer som Port Angeles og Forks. Pris:Entreen til Olympic National Park er 30 dollars per bil. Vis mere

Men for en gangs skyld går vi nu og håber på, at himlens sluser åbner sig, i det mindste bare en smule på klem.

O.k., da vi aftenen forinden lavede aftensmad over bålet i silende regn, forbandede vi vejrguderne, men da solen endelig bryder frem over Olympic Nationalpark, et biosfærereservat og verdensarvsområde på halvøen Olympic ud for Seattle, savner vi faktisk støvregnen. For det er, som om det bringer landskabet omkring os til live.

De grønne farver står lidt skarpere, vandfaldene bruser med fornyet energi, svampene strækker hals, bregnerne strutter af liv, og mosset funkler i regndråberne, for slet ikke at nævne lugten, den sødlige og friske duft af fugtig jord efter regnen.

Foto: Sole Bugge Møller Der er noget næsten meditativt over at sidde ved nogle af nationalparkens mange vandfald, fra det brusende Sol Duc Falls til det klukkende Merriman Falls i Quinault. Regnskov forbindes ofte med tropiske temperaturer, men klimaet i Hoh og Quinault er ikke meget anderledes end på vores egne breddegrader. Til gengæld regner det en del mere. I Danmark falder der gennemsnitligt 792 mm nedbør, i Olympic National Parks tre regnskove 3.500-4.300 mm årligt.

Der er noget næsten meditativt over at sidde ved nogle af nationalparkens mange vandfald, fra det brusende Sol Duc Falls til det klukkende Merriman Falls i Quinault. Regnskov forbindes ofte med tropiske temperaturer, men klimaet i Hoh og Quinault er ikke meget anderledes end på vores egne breddegrader. Til gengæld regner det en del mere. I Danmark falder der gennemsnitligt 792 mm nedbør, i Olympic National Parks tre regnskove 3.500-4.300 mm årligt. Foto: Sole Bugge Møller

Foto: Sole Bugge Møller Med sine 3.800 km2 er Olympic National Park næsten lige så stor som Sjælland og Fyn tilsammen. Udvælg derfor nogle få områder som Quinault, Hoh, Sol Duc, Hurricane Ridge og kystlinjen) frem for at prøve at se det hele. Store dele af parken, der har ca. 1.000 km vandreruter, kan kun nås til fods, da ingen veje skærer igennem parken. I stedet danner hovedvejen en ring omkring Olympic-bjergkæden. Det betyder, at store dele af nationalparken kun kan nås til fods.

Med sine 3.800 km2 er Olympic National Park næsten lige så stor som Sjælland og Fyn tilsammen. Udvælg derfor nogle få områder som Quinault, Hoh, Sol Duc, Hurricane Ridge og kystlinjen) frem for at prøve at se det hele. Store dele af parken, der har ca. 1.000 km vandreruter, kan kun nås til fods, da ingen veje skærer igennem parken. I stedet danner hovedvejen en ring omkring Olympic-bjergkæden. Det betyder, at store dele af nationalparken kun kan nås til fods. Foto: Sole Bugge Møller

Foto: Sole Bugge Møller Den hyppige nedbør er ren guf for svampe i alle størrelser, former og farver, der vokser frem på de mest mulige og umulige steder.

Den hyppige nedbør er ren guf for svampe i alle størrelser, former og farver, der vokser frem på de mest mulige og umulige steder. Foto: Sole Bugge Møller

Der går ikke længe, før vores ønske bliver opfyldt – vi er trods alt i regnskoven. Efter en puster samler skyerne sig igen over os, og da vi senere på eftermiddagen går ned til Quinault Lake i den sydlige del af parken, står søens bredder i flammer. Sådan ser det i hvert fald ud, for overalt danser de fugtige skyer lavt mellem træerne, som var skoven fyldt med indfødte, der sender røgsignaler til hinanden.

Foto: Sole Bugge Møller Teknisk set ligger Lake Quinault uden for nationalparken, men området er en del af samme økosystem og er især kendt for sin regnskov og den store sø. Det fugtige vejr danner ofte lavthængende regnskyer, der som vattotter glider ind og ud mellem træerne.

Teknisk set ligger Lake Quinault uden for nationalparken, men området er en del af samme økosystem og er især kendt for sin regnskov og den store sø. Det fugtige vejr danner ofte lavthængende regnskyer, der som vattotter glider ind og ud mellem træerne. Foto: Sole Bugge Møller

Hvis grønt er godt for øjnene, bør Olympic Nationalpark kunne gøre selv de blinde seende. Nationalparken nær Seattle i Washington har knap 3.800 kvadratkilometer forskellige økosystemer, men kronjuvelen er regnskovene Hoh, Quinault, Queets og Bogachiel. Selv på vandrestierne virker naturen komplet utæmmet.

Foto: Sole Bugge Møller De fleste af os forbinder regnskov med tropiske temperaturer, men klimaet i Hoh og Quinault er ikke meget anderledes end på vores egne breddegrader. Til gengæld regner det en del mere. I Danmark falder der gennemsnitligt 792 mm nedbør, i Olympic National Parks tre regnskove 3.500-4.300 mm årligt!

De fleste af os forbinder regnskov med tropiske temperaturer, men klimaet i Hoh og Quinault er ikke meget anderledes end på vores egne breddegrader. Til gengæld regner det en del mere. I Danmark falder der gennemsnitligt 792 mm nedbør, i Olympic National Parks tre regnskove 3.500-4.300 mm årligt! Foto: Sole Bugge Møller

Foto: Sole Bugge Møller I Hoh er man undskyldt, hvis man ikke kan ikke se skoven for bare træer. De mest almindelige træer er vestamerikansk hemlock (også kaldet skarntydegran) og sitkagran, der kan blive næsten 100 meter høje.

I Hoh er man undskyldt, hvis man ikke kan ikke se skoven for bare træer. De mest almindelige træer er vestamerikansk hemlock (også kaldet skarntydegran) og sitkagran, der kan blive næsten 100 meter høje. Foto: Sole Bugge Møller

Foto: Sole Bugge Møller Hoh er nationalparkens største stjerne, og det betyder, at regnskoven i Quinault (billedet) og i endnu højere grad Queets og Bogachiel, går mere under radaren. Naturen er dog mindst lige så imponerende og utæmmet her.

Hoh er nationalparkens største stjerne, og det betyder, at regnskoven i Quinault (billedet) og i endnu højere grad Queets og Bogachiel, går mere under radaren. Naturen er dog mindst lige så imponerende og utæmmet her. Foto: Sole Bugge Møller

Foto: Sole Bugge Møller 120 km af kysten langs det rå Stillehav hører til Olympic Nationalpark, hvor de forrevne klipper, øde øer og afsides strande skaber deres eget drama.

120 km af kysten langs det rå Stillehav hører til Olympic Nationalpark, hvor de forrevne klipper, øde øer og afsides strande skaber deres eget drama. Foto: Sole Bugge Møller

Foto: Sole Bugge Møller Nationalparken byder på flere overnatningsmuligheder såsom Quinault Lodge i klassisk amerikansk bjælkehyttestil.

Nationalparken byder på flere overnatningsmuligheder såsom Quinault Lodge i klassisk amerikansk bjælkehyttestil. Foto: Sole Bugge Møller

Det er, som om menneske og natur har lagt arm, og naturen vandt. Overalt spirer mos og bregner frem, og nogle steder griber grenene ind over os og danner en tunnel af mos og bregner. Andre gange står træerne side om side som endeløse tandstikkere. Mosset gør, som det har lyst til, og dækker træstubbe, skovbund og endda trækroner med en plysset pels.

Som vi trasker gennem regnskoven, føler vi os som nogle enormt højrøstede skabninger. Kommer vi til at træde på en gren, så den knækker, flænger lyden stilheden som en rørbombe. Snart begynder vi at dæmpe stemmerne, og til sidst stopper vi helt med at tale, mens vi vandrer ind i skovens vildnis. Et tæppe af stilhed indhyller os.

Hoh Rainforest er berømt for at være et af de mest stille steder i USA, og vi forstår hvorfor. Her langt fra byer og bebyggelse er der ingen dyttende biler, bippende telefoner eller brølende maskiner. Det er, som om civilisationen stopper ved grænsen til skoven. Det går op for os, hvor sjældent vi er opslugt af den slags stilhed.

Vi står stille, lytter. Der er bare os og træerne. Lyt efter – kan du høre regndråberne lande på mosset? Dryp, dryp, dryp ...