Mærk verden med Sune og Per: Kajakknokleri på smukke søer eller doven færgesejlads

Du kan få Dalsland med røven i vandskorpen. Kajakken, der skærer sig som en kniv gennem det blanke vand. Stilheden, og fuglene over dig. Og – det skal med – ryggen, der værker som på en gammel murerarbejdsmand. Og de blodige vabler.

Du kan også leve det søde liv om bord på en kanalbåd, hvor laksen er varmrøget, og mazarinkagen er saftig, mens du dovent driver gennem søerne og kan kigge overbærende ned på staklerne, der kæmper sig frem med muskelkraft.

Sune Højrup Bencke, 44 år og en ottendedel svensker, har testet mulighederne i Dalsland som naturens glade søn, der iført vandrestøvler, kompas og drikkekop dinglende i karabinhage fra rygsækken er med på ægte spejdermaner.

Per Munch, 55 år og anderledes mæt af dage vælger de lette løsninger, hvor bekvemmelighed, komfort og faste spisetider er på programmet. Og melder sulten sig alligevel, har han altid en tube Kalles Kaviar og en rulle tyndbrød ved hånden.

Gæt, hvem der valgte hvilken løsning.

Foto: Sune Højrup Bencke Der er blikstille og smukt på søen Råvarpen, hvor Sune knokler derudad som en egyptisk galejslave.

Mærk verden med Sune & Per Denne gang i Dalsland Dalsland er et naturskønt vildmarksområde med flere end 1.100 søer, strømløb, skov og vildmark. Tidligere har egnen levet af skovdrift, jernindustri og skibsværft, for her var masser af adgang til tømmer og vand, som både kunne bruges som transportvej og som energikilde til møller og drivremme. Men nu er den eneste industri, man rigtig går op i, turismen. Det betyder, at der er vandring i fjeldet og ad gamle pilgrimsruter, dyreliv – elg, rådyr, bæver og fugle – geddefiskeri og alle former for sjov på vandet. Eksklusive herregårde og primitivt lejrliv. Og så er der bygget ziplinebaner og klatrebaner i Dalslands Aktiviteter, der startede for 25 år siden med en enkelt, forkølet forlystelse, hvor weekendgæster kunne vaske guld. Vis mere

Vandvejene er Dalslands blodårer og årsagen til både fordums og nutids storhed. For Sune er det naturligt at vælge den simple løsning med kajak på søen Råvarpen og bagdelen i vandskorpen. Her kan han komme længst ud i kapillærerne af Dalslands kredsløbssystem, hvor han kan føle sig helt alene og tættest i pagt med naturen.

Sune: »Jeg padler forsigtigt ud fra broen ved Högbyns Fritidscenter och Camping og lader havkajakken finde rytmen hen over Råvarpens vilde dybder (helt ned til 40 meter sine steder). På klipperne er der helleristninger fra bronzealderen, mens rekordgedderne putter sig i dybet, og rovfuglene svæver højt over søen. Der er totalt stille. Enkelte gange er det så tyst, at det kun er mine pulsslag, der larmer. Da sulten melder sig, lægger jeg til i solskinnet og åbner sirligt madpakken, som Andrea fra Högbyns Fritidscenter och Camping har lavet til mig. Der er hjemmelavet linsesuppe på termoflasken, hjemmebagte cookies, frugt, saft og kaffe med slördrick (mælk), som de siger på de her kanter, til«.

Foto: Sune Højrup Bencke Men Sune knokler i kajakken, skovler Per skamløst varmrøget laks med 'tofler og dildsovs indenbords på 'Storholmen'.

Fakta Turen går til Dalsland Klimaaftryk tur-retur Bil: 127 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 39 kg CO 2 per person Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Dalsland er et område, der starter halvanden time nord for Göteborg. Mod vest grænser Dalsland op til Norge, mod øst slutter området med søen Vänern. Dalsland har 50.000 indbyggere og er i areal seks gange større end Bornholm. Eneste rigtige by er Åmål, der blev verdensberømt for at være et hul i teenagefilmen ’Fucking Åmål’. Turister kommer til Dalsland for at opleve vildmarkens glæder i bekvem nærhed af civilisationen. Kajak, kano og fiskeri er oplagt. Cykling og vandring også. Bæversafari er en klassiker. Dalsland markedsfører sig også på lokal og økologisk mad og på at være et godt sted at slappe af, bl.a. med nedstressende 72 timers glashytter og shinrin-yoku, der er japansk for at bade i vandløb i skoven. Se mere på vastsverige.com og visitsweden.com Vis mere

For Per er det mere oplagt at vælge at tage det stolte skib ’Storholmen’ fra Håverud gennem kanalen og de 16 sluser, som blev bygget for 150 år siden for at bane vej for tungindustri og vækst. Dels kan han således fejre menneskets sejr over naturen, dels kan han få varmrøget laks med potatis og dildsovs nede i salonen, mens sluserne passeres.