Mærk verden med Sune og Per: Det skulle have været en hyggelig aften i sametelt, men så fik nogen kolde fødder

Aftalen var sådan set helt på plads hjemmefra. De skulle hygge sig i et lækkert sametelt. Folde soverposer ud på blødt gran og falde i søvn til et knitrende bål.

Rejsedeklaration Politikens rejse og ophold var betalt af VisitSweden. Organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Sune Højrup Bencke, 44 år og en ottendedel svensker, har testet mulighederne i Dalsland som naturens glade søn, der iført vandrestøvler, kompas og drikkekop dinglende i karabinhage fra rygsækken er med på ægte spejdermaner.

Per Munch, 55 år og anderledes mæt af dage vælger de lette løsninger, hvor bekvemmelighed, komfort og faste spisetider er på programmet. Og melder sulten sig alligevel, har han altid en tube Kalles Kaviar og en rulle tyndbrød ved hånden.Men det gik hurtigt helt galt, da den benhårde virkelighed indfandt sig. Og aftenen stille faldt på.

Per og Sune foran sameteltet hos Dalslands Aktiviteter. Allerede her skurrer det lidt. Kontrasten mellem Pers blazerjakke og en nat ved bålet er simpelthen for stor.

For Sune er det en gammel drøm at overnatte i et sametelt, der ligner indianernes tipi, i Dalslands Aktiviteter i Dals Långed. Han vil gerne ligge der med et bål i midten af teltet på sit rensdyrskind oven på granris i en tyk sovepose. Og mens bålet gløder ud, glæder han sig over duften af grantræ og visheden om at være ét med noget, der er større end ham selv.

Sune: »Det var en vidunderlig nat. Godt nok lå jeg lidt skævt på granrisene, og rensdyrskindene fældede, som om jeg havde puttet med en ruhåret hønsehund, men du sover bare bedre, når du hiver ren vildmarksluft ned i løbet af natten og kan stå revitaliseret op efter et ordentligt skud natur«.

Mærk verden med Sune & Per Denne gang i Dalsland Dalsland er et naturskønt vildmarksområde med flere end 1.100 søer, strømløb, skov og vildmark. Tidligere har egnen levet af skovdrift, jernindustri og skibsværft, for her var masser af adgang til tømmer og vand, som både kunne bruges som transportvej og som energikilde til møller og drivremme. Men nu er den eneste industri, man rigtig går op i, turismen. Det betyder, at der er vandring i fjeldet og ad gamle pilgrimsruter, dyreliv – elg, rådyr, bæver og fugle – geddefiskeri og alle former for sjov på vandet. Eksklusive herregårde og primitivt lejrliv. Og så er der bygget ziplinebaner og klatrebaner i Dalslands Aktiviteter, der startede for 25 år siden med en enkelt, forkølet forlystelse, hvor weekendgæster kunne vaske guld. Vis mere

Per er ikke meget for at ligge direkte på jorden, så han har i stedet fået adgang til en 72-timers stress ned-glashytte i 40 meters højde på en klippe med udsigt over søen Iväg. Her lægger han sit jordiske gods i en skuffe under selve hytten og derefter sig selv til at sove i et drivhus, der kun indeholder en blød, ren seng med hvidt linned og duften af lyst, nybygget grantræ.

Per: »Jeg var vild med ideen, men synes, idyllen og detox-virkningen udeblev, fordi der 30 meter fra mit glashus boede en norsk skoleklasse, der sang, snakkede og spillede musik, så det var lidt ligesom at være med i et afsnit af ’Skam’«.

Sådan: En overnatning i sametelt koster 200 svenske kroner (141 kr.) per person eller 600 kroner (423 kr.) for en hel familie. Skal mad lavet på bål med oveni, bliver det 500 kroner (353 kr.) per person per døgn. Top eventuelt op med en hottub, der står på bådebroen ned til vandet, 1.000 svenske kroner (705 kr.) hos Dalslands Aktiviteter.

Fakta Turen går til Dalsland Klimaaftryk tur-retur Bil: 127 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 39 kg CO 2 per person Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Dalsland er et område, der starter halvanden time nord for Göteborg. Mod vest grænser Dalsland op til Norge, mod øst slutter området med søen Vänern. Dalsland har 50.000 indbyggere og er i areal seks gange større end Bornholm. Eneste rigtige by er Åmål, der blev verdensberømt for at være et hul i teenagefilmen ’Fucking Åmål’. Turister kommer til Dalsland for at opleve vildmarkens glæder i bekvem nærhed af civilisationen. Kajak, kano og fiskeri er oplagt. Cykling og vandring også. Bæversafari er en klassiker. Dalsland markedsfører sig også på lokal og økologisk mad og på at være et godt sted at slappe af, bl.a. med nedstressende 72 timers glashytter og shinrin-yoku, der er japansk for at bade i vandløb i skoven. Se mere på vastsverige.com og visitsweden.com Vis mere

72 timer i afstresningshytte af glas inklusive velkomst-fika, tre måltider dagligt og fiskeudstyr koster 3.995 svenske kroner (2.817 kr.) per person (hvis man er et par).

Dalslandsaktiviteter

Bonusinfo: Ideen med glashusene i Dalsland er, at man skal tilbringe 72 timer, tre døgn, uden sit jordiske gods og i 360 graders kontakt med naturen. Til alle hytter er der også en båd med to fiskestænger, så man kan ro ud og stresse ned. Man testede effekten ved at invitere fem mennesker fra stressede erhverv til at overnatte i hytterne i efteråret 2017. Bagefter kunne man måle 70 procent lavere blodtryk, mindre stressniveau og lavere hvilepuls.