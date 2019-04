Overnat på det hvide gods ved verdens ende

Ensomme bjerge rejser sig omkring os. Indimellem lirker solen sprækker i skydækket og kaster guldstøv ud over søer, marskland og lyngklædte bakker, der forsvinder i en horisont af gråsprængte fjeldtoppe. Siden vi forlod Inverness, har det været småt med trafik på landevejen, der fører op mod det allernordligste Skotland. Efter vi har passeret byen Ullapool, har vi dårligt nok set et hus, og det er med følelsen af, at vi kører direkte mod verdens ende.

Rejsedeklaration Politikens ophold var betalt af Scourie Lodge. Lodgen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Her i det nordvestlige højland regerer naturen. Vi er gæster i en verden, hvor der er højere til himlen, hvor luften er friskere, og hvor lyset hele tiden ændrer farver og klæder det øde landskab i nye nuancer. På kortet ser ruten fra Inverness til Skotlands nordspids ud som en lille søndagskøretur, men afstandene og de snoede veje snyder, og først efter tre timer er vi fremme ved vores mål: det tidligere jagtslot Scourie Lodge.

Fakta Turen til Scourie Lodge Klimaaftryk tur-retur: Fly: 468 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 3.600 km i bil). Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner I Edinburgh kan man leje bil. Køreturen er på ca. 6-7 timer afhængig af stop, så en overnatning i f.eks. Inverness er en mulighed. Scourie Lodge satser på bæredygtighed, og der er oplader til elbil på stedet. Medbring vindtæt regntøj, uldsokker og gode vandresko – uanset årstid. Stedet er åbent året rundt. Vinteren kan byde på sne, men ofte er vejret mildt, og temperaturer i januar på 13-14 grader forekommer. Maj-juni og september-oktober er ideelle måneder at besøge området. Juli og august er højsæson. Der er flere spisesteder i og omkring landsbyen Scourie. 1. maj åbner restauranten The Whale Tale i stueetagen på Scourie Lodge. Spisestedet har tidligere haft adresse i Durness. scourielodge.co.uk Vis mere

En regnbyge har kastet perler på forruden, og en frisk brise sender havluft ind mod land, da det hvidmalede gods kort efter kommer til syne på en bakkeskråning med landsbyen Scourie i forgrunden. Det lille samfund ligger lunt og godt i bunden af en bugt med kig til The Minch – farvandet mellem Skotland og De Ydre Hebrider. Rundt om landsbyen er der grønne bakker med egentlige bjerge i baggrunden, der synes at skærme det lille lokalsamfund fra det værste regn og rusk.

Hertugens gamle jagtslot

65-årige Elisabeth Tønsberg kommer ud og tager imod os foran hovedbygningen. Hun flyttede til Skotland – mellem Inverness og Aberdeen – for en halv menneskealder siden og har de seneste godt 15 år været gift med engelske Angus Marland.

»Vi kørte oprindelig herop på en lille weekendtur og så, at Scourie Lodge var til salg«, forklarer hun. »Vi kiggede på hinanden, for vi havde faktisk snakket om, at vi godt kunne tænke os at flytte op til Vestkysten, for vi har altid følt os hjemme her«.

De daværende ejere havde forsøgt sig med B&B, og ægteparret Tønsberg og Marland så for sig, at de kunne drive den forretning videre, ja endda forbedre den.

»Der var sådan en god energi her. Vi fornemmede begge en rar atmosfære i selve huset – og så den natur, vi har her!«, siger Elisabeth Tønsberg.

Scourie Lodge blev bygget som et jagtslot af hertugen af Sutherland i 1835. Frem til Anden Verdenskrig var huset ejet af Sutherland-hertugerne, der inviterede den britiske adel til jagter her. Blandt de mere prominente gæster var en ung lady Elizabeth Bowes-Lion, senere engelsk dronning og mor til Elizabeth II. Også en af Storbritanniens mest fremtrædende premierministre, William Gladstone, henlagde hyppigt sin ferie til Scourie Lodge.

Det gamle hvide jagtslot ligger tilbagetrukket fra Scourie, en af de få landsbyer i miles omkreds. Trods det tyndt befolkede område er Scourie en driftig by med landhandel, skole, campingplads og et hotel. Et lille stykke derfra ligger desuden det velrenommerede Kylesku Hotel med en god og populær fiskerestaurant, der har lokal fangst på menukortet. Her spiser mange af B&B-gæsterne på Scourie Lodge aftensmad.