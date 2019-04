Guide: 5 store oplevelser i Skotland

Tropestranden langs den populære rute

Kystruten NC 500 har efterhånden lokket mange nysgerrige bilister til det nordøstlige Skotland. Spisesteder og overnatningsmuligheder er spredt på ruten, og rundt om nærmest hver eneste sving åbenbarer nye fantastiske landskaber sig.

Vejen fra Scourie ned til den lille by Lochinver hører blandt de smukkeste på ruten. Man får helt naturligt lyst til at gøre mange stop undervejs og skyde et foto eller to, men for mange er særligt stranden ved Achmelvich et must. Her er pulversandet hvidt og vandet turkis som ved en ø i Caribien. Men selv på varme sommerdage kommer vandtemperaturen næppe over 15 grader.

Sørg for at ramme landsbyen Lochinver omkring frokosttid. Her ligger Lochinver Larder, et lille spisested, der er kendt på hele egnen for sine engelske pies med forskellige fyld som steak & ale, lokal vildt og chicken curry. Der er også dessertvarianter, som man kan købe med hjem til eftermiddagsteen.

Borgruinen på en lille halvø

En borgruin på en øde halvø omgivet af vand og nøgne bjerge. Det bliver næsten ikke mere klassisk skotsk, og egnen omkring Scourie byder på sådan en attraktion.