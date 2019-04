Korfu ligger 10 kilometer væk, men her får du strandene i fred

Fakta

Turen til Sivota

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 639 kg CO 2 per person.

Bil: 679 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).

Tog/bus: 209 kg CO 2 per person.

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

politiken.dk/klimaberegner

Sivota ligger helt mod nord på det græske fastlands vestkyst.

Flere danske rejsebureauer arrangerer pakkerejser til Sivota og Parga med afgang fra både Kastrup og Billund.

Billeje er ganske billigt i Grækenland. En mellemklassebil koster ca. 350 kr./døgn inkl. forsikring.

