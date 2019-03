Efter forbud på stribe: Boeing anbefaler nu også at holde fly på jorden

Fly af typen Boeing MAX 8 og MAX 9-fly bør holdes på jorden, lyder det onsdag fra producenten selv.

Boeing har dog stadig fuld tiltro til flyenes sikkerhed, oplyser selskabet på sin hjemmeside.

»Vi støtter dette proaktive skridt ud fra en overflod af forsigtighed. Sikkerhed er en kerneværdi for Boeing, og det har det været, så længe vi har bygget fly«, siger Dennis Muilenburg, direktør for The Boeing Company, i en meddelelse på selskabets hjemmeside.

Udmeldingen fra Boeing kommer, få timer efter at USA's luftfartsmyndigheder meldte ud, at de nu sammen med blandt andet EU udstedte et flyveforbud for Boeings MAX 8 og MAX 9-fly.

Flyveforbuddet skyldes, at to fly af typen Boeing MAX 8 er styrtet inden for knap et halvt år.

