Sådan går det, når alpinglade teenagere bliver kastet ud i langrend

Der går vel et par minutter, før Max Lau løfter hovedet op fra dets placering mellem toppene af sine to skistave. Her puster han ud i en tilstand af lykkelig træthed.

Sveden pisker fra den unge teenagers rødmossede ansigt. I første omgang nøjes han med at give et nik til svar. Lidt senere bekræfter stemmen, hvad enhver kan se:

»Ja, jeg var godt nok træt, da jeg kom i mål«.

Rejsedeklaration Politikens rejse og ophold var betalt af Visit Sweden. Turistorganisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Det er en sen torsdag eftermiddag i langrendsområdet Långberget i den nordlige ende af det svenske län Värmland. Den sidste tur på løjperne er netop overstået i det, der er den første langrendsdag i Max Laus og den jævnaldrende Holger Koch-Klarskovs liv.

Et endagseksperiment er ved at være ved vejs ende. Hvad angår skiløb, har de to drenge fået en udpræget alpin opdragelse. Som hovedparten af deres danske jævnaldrende har Max og Holger, siden de var små, fået lov til at insistere på, at kun slalomski og snowboard er værd at bruge tid på, når man er på skiferie.

Fakta Om Långberget og Hovfjället Långberget er med 64 kilometer dagligt optrukne skispor til klassisk stil og skøjteteknik først og fremmest indrettet til langrend. Långberget ligger i 630 meters højde og går for at have høj snesikkerhed fra begyndelsen af december til slutningen af marts. Der skal betales sporafgift for at færdes på ski i terrænet. Prisen for voksne er 120 svenske kroner (83 kr.) for en dag, 230 svenske kroner (159 kr.) for to dage og 460 svenske kroner (319 kr.) for fire til syv dage. Børn koster det halve. Der er mulighed for at leje udstyr. En skipakke til langrend koster for voksne hhv. 210, 330 og 450 svenske kroner (146, 229 og 312 kr.) for en, to og tre dage. For børn er priserne tilsvarende 175, 280 og 360 svenske kroner (121, 194 og 250 kr.). En lille slalombakke er der også mulighed for at bruge. Læs mere på www.langberget.se Hovfjället er først og fremmest begyndervenligt og overskueligt: En stolelift, en T-lift og tre tallerkenlifter fører hen til 14 pister af forskellig sværhedsgrad. Liftkort kostede i 2018-19-sæsonen 360, 870 og 1.265 svenske kroner (250, 603 og 877 kr.) for hhv. en, tre og fem dage. Priserne for børn og +63-årige var tilsvarende 265, 590 og 795 svenske kroner (184, 409 og 551 kr.). Leje af alpint skiudstyr kostede for voksne 290, 705 og 1.010 svenske kr. ( 201, 489 og 700 kr.) for hhv. en, tre og fem dage. Børn i alderen 7-15 år kostede hhv. 220, 475 og 635 svenske kr. (153, 329 og 440 kr.). Læs mere på www.hovfjallet.se Vis mere

Men i dag har de under et vist pres fra forældregenerationen accepteret at prøve kræfter med den klassiske nordiske disciplin.

Det er netop bøvlet med at få de tynde, levende ski til at makke ret, der for ti minutter siden tvang Holger en tur ned i sneen, netop som Max besluttede sig for at kaste sig ud i sit livs første langrendsspurt.

Den tager sin begyndelse, da en nobel herre i 50’erne iført klassisk langrendsoutfit i noble farver passerer os halvanden kilometer før mål.

Manden hilser pænt, mens han glider forbi os i et nydeligt, men ikke prangende tempo. Med elegant stavteknik kører han væk fra os, mens Holger stadig bakser med at komme på benene.

Vi har hele dagen ventet på hinanden. Pludselig er det imidlertid, som om Max Laus indre konkurrencemenneske vågner op. Han begynder at stave sig ivrigt fremad og svarer forpustet »ja«, da jeg spørger, om han ikke skulle prøve at indhente manden.

Undervejs på eftermiddagens femkilometers tur har man godt kunnet se, at drengen har forstået, at nøglen til at få fart i skiene ligger i at bruge armkræfterne snarere end benene. Nu får han via sine tunge dobbelttag så meget fart i kroppen, at han efter en kilometer har halet godt og grundigt ind på den ældre skiturist.

Der er nu 200 meter tilbage. Arme og åndedræt er så hårdt spændt for, at viljen virker til at være det vigtigste værktøj til at drive forfølgeren helt frem til den førende løber.

Men Max kommer stadig nærmere, og med 70 meter igen skifter han spor og lægger an til overhaling. Sekunder senere går han forbi og når at få nikket til sin rival, inden han vender sit ansigt nedad for at puste ud.

»Great that you passed me«, lyder det anerkendende fra langrendsveteranen.

Foto: Kristian Klarskov Det er svedigt at battle mod en ældre og erfaren langrendsløber.

Det er svedigt at battle mod en ældre og erfaren langrendsløber. Foto: Kristian Klarskov

Jeg kører hen til Max i det håb, at den lille sejr har givet blod på tanden og sat den gammeldags sport i et nyt lys. Der går en rum tid, før han er klar med en første evaluering.

»Det var spændende. Især når der er en eller anden, man kan battle med«, siger han.

Nogle minutter senere kommer Holger glidende i adstadigt tempo. Hans melodi er anderledes.

»Det var godt nok kedeligt«, bemærker han.

Dagens strabadser har ikke ændret sig meget, siden han efter 20 minutters løb gav sin første midtvejsevaluering i morges.

»Hvornår går det nedad? Det her er fandeme den eneste tur, jeg tager i dag«, lød det.

Langrend er blevet trendy

Det hele er noget mere op ad bakke, end man kan få indtryk af ved at tale med vores hotelvært Annika Jonsson. Hun fortæller begejstret om, hvordan langrend i de senere år har vundet frem.