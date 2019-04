Ulvehyl og bjørnelorte: Vandreferie i fodsporet på Kroatiens vilde dyr

Fakta

3 andre nationalparker i Kroatien

1Mljet Nationalpark

30 kilometer fra grænsen til Bosnien-Hercegovina og knap en times færgesejlads fra Game of Thrones-byen Dubrovnik ligger Mljet. En ø fire gange så stor som Langeland, men med samme aflange form. I 1960 blev den vestlige side af Mljet erklæret nationalpark, og i dag kan du gå på opdagelse i nationalparkens skove, kyster og to store saltvandssøer til fods, på cykel eller i kajak.

2Krka Nationalpark

En times kørsel nord fra turistmagneten Split ligger Krka, der officielt blev erklæret nationalpark i 1985 i et forsøg på at beskytte floden af samme navn. Nu er Krka kendt for at have over 800 forskellige plantearter og 17 forskellige arter af fisk, men det er især parkens eventyrlige vandfald og gode vandreruter, der tiltrækker turister.

3Sjeverni Velebit National Park

Ligesom Risnjak er Sjeverni Velebit et slaraffenland for ivrige vandrere. Parken ligger i det centrale Kroatien i den nordlige del af Velebit-bjergene, det største bjergområde i landet. Parken er spækket med vandrestier, og når du kommer højt nok op i terrænet, får du udsigt ud over Adriaterhavet.

