Tyskland markerer også den danske genforening i 1920, men kalder den for en grænsedragning

Skoleeksempel for hele verden

Bo Schou Lauridsen, Tysklands turistchef i Danmark, hyldede også afstemningen i 1920 og kaldte den »et skoleeksempel for hele verden, fordi vi formåede at lave en fredelig opdeling og lever i fred og fordragelighed med de forskelligheder, vi har«.

Turistchefen var selvfølgelig også begejstret for, at den dansk-tyske fred betyder, at danskerne strømmer i tusindtal over grænsen for at besøge den store nabo mod syd.

Danmark er Tysklands syvendestørste incoming marked, og Tyskland er landet med flest danske overnatninger. Sidste år var der 3,4 millioner danske overnatninger, hvoraf 25-30 procent var i Slesvig-Holsten. De næstpopulæreste tyske destinationer er Berlin og Hamburg.

Bo Schou Lauridsen forudser en yderligere stigning i år, og det skyldes især tre faktorer:

»Politikens fokus på nærområder. At rejsebureauet Albatros træder ind på busmarkedet vil helt klart styrke det tyske marked. For det tredje er der stor fokus på CO 2 -udslip i Danmark, og det vil også gavne tysk turisme. Til næste år har vi så genforeningsåret, som garanteret også vil styrke danskernes interesse for Tyskland«

Repræsentanterne for turismeorganisationerne i Slesvig-Holsten var også overbevist om, at især genforeningsåret vil betyde en øget strøm af danske turister til delstaten.

Susanne Richter-Hansen fra Ostseefjord Slien-regionen forventede, at mange danskere ville tage turen til ikke mindst Hedeby-Dannevirke, som »vi er meget stolte af, fordi det er verdensarv, og der man kan lære om den dansk-tyske forbrødring«.

»Vi har mange arrangementer til næste år, men de er stadig på planlægningsstadiet. Men det handler ikke kun om grænsedragningen; vi har mange andre tilbud som Naturpark Schlei (Slien, red.), hvor der ligesom i mange andre af vores små parker er gode muligheder for at vandre og cykle«, sagde Susanne Richter-Hansen.