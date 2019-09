Drømmer du om en skiferie, der er bare lidt mere klimavenlig?

Den tyske forening af liftproducenter og -operatører, Verband Deutscher Seilbahnen, har beregnet, at det gennemsnitlige daglige energibehov for en skigæst er på 16 kilowatttimer (kWh). Til sammenligning bruger en gennemsnitsdansker ifølge Dansk Energi omkring 4,5 kWh per dag. Skiferie er ikke ligefrem miljøvenligt.

Rejsedeklaration Arosas turistkontor har sponsoreret liftkort til to dage og to hotelovernatninger. Organisationen har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold.

Læg dertil transporten ud og hjem igen: Ifølge Verdensnaturfonden ankom 85 procent af Alpernes skigæster sidste år i bil. En familiebil udleder omkring 200 gram CO 2 per kilometer. Jo flere mennesker i bilen, jo lavere er emissionen per næse – naturligvis.

Det er derfor med nogenlunde ro i sindet, at Politikens udsendte ser til, mens et postrødt tog, der kører på grøn strøm, ruller ind på perronen i Chur, den ældste by i alpelandet Schweiz.

Turen går til Arosa, et skisportssted i den schweiziske kanton Grisons. Linjeføringen mellem Chur og Arosa er forbundet med Rhaetian-jernbanen, der er en over 100 år gammel toglinje optaget på Unesco’s verdensarvliste, berømmet for sine velholdte viadukter og broer. Toget kører langsomt gennem De Schweiziske Alper, sniger sig langs bjergvægge, over små kanaler og dukker sig under klippevægge. Og hvis det ikke er for propperne i ørerne, bemærker man knap nok, at højdemeterne tager til.

Foto: Malene Anthony Nielsen Rhaetian-jernbanen mellem Chur og Arosa er over 100 år gammel og berømmet for sine velholdte viadukter og broer.

Fakta Turen til Arosa Klimaaftryk tur-retur: Fly: 329 kg CO 2 per person Tog:99,76 kg CO 2 per person Bil: 324 kg CO 2 per person (divider med antallet af personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person.) Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere her Togturen fra Danmark til Arosa tager knap 17 timer med fire skift. Man skal af sted tidligt om morgenen og er i Arosa ved midnat – klar til ski dagen efter. Hvis man bestiller billetter i god tid, koster en returbillet godt 1.000 kroner. Turen ender lige ved byen – og den store gondol. Man kan derfor også nemt bo i nogle af de små byer, der ligger på vejen op mod Arosa, og hoppe på toget om morgenen. Med et liftkort er der gratis shuttlebus. Busserne kører hvert 10. minut, og der er derfor gode muligheder for at komme mere bæredygtigt omkring i Arosa by. Vis mere

Der er natur, skov og sne, så langt øjet rækker – og det er langt i det åbne bjerglandskab. Efter en times tid og en håndfuld stop ved nogle småbyer undervejs gør toget holdt i 1.200 meters højde ved Arosas banegård. Byen er lille, men den rummer alligevel alt det, man har brug for på en skiferie; restauranter, to købmænd, et apotek, et par skibutikker og nogle små delikatesseforretninger. Her er cirka 3.000 fastboende foruden de mange tilrejsende, når det er i højsæson.

Men hvad der ikke er af volumen i byen, er der til gengæld i kilometer pister på det skisportssted, der rejser sig over byens tage. 225 kilometer pister og 43 lifte – nogle gamle, mange nye.

Skiløb for de miljøbevidste

Arosa er andet og mere end godt skiløb. Det er skiløb for de miljøbevidste. Byen har parkeringshuse med ladestationer til elbiler, gratis shuttlebusser, hvis man har liftkort, og køreforbud mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Flere af byens hoteller har kun lokal og bæredygtig mad på menuen og tilbyder desuden klimamenuer; menuer, der udleder mindre CO 2 end et almindeligt måltid mad.

Jeg er bange for at sige det højt, men det er ikke særlig bæredygtigt at stå på ski. Medmindre man selv går op og kører ned uden for de præparerede pister Tino Mongili, Arosa Energie

Tiltagene er blandt grundene til, at Arosa er medlem af organisationen Alpin Pearls, der blandt andet arbejder for bæredygtig turisme i Alperne. De samarbejder med 23 ferieområder i Tyskland, Østrig, Italien, Slovenien og Schweiz om bæredygtig og miljøvenlig turisme – med særligt fokus på bilfrie og klimavenlige transportmuligheder til og fra Alperne. Arosa er et af de få skiferieområder i organisationen.

Arosa er også i gang med en omstilling til en mere grøn energiforsyning. Først og fremmest har man dæmmet floden Plessur op og etableret to vandkraftværker, der producerer grøn strøm. Arosas to vandkraftværker producerer årligt omkring 65-66 millioner kWh strøm, og ifølge den seneste årsopgørelse fra energiselskabet Arosa Energie bruger de omkring 45 millioner KWh om året. Men fordi det er smeltevand, der løber gennem floden, produceres der for meget strøm om sommeren og for lidt om vinteren – højsæsonen, hvor de netop skal bruge strøm til at drive skisportsstedet.

På et helt år producerer Arosa altså sammenlagt halvanden gang mere grøn strøm, end de forbruger.

Foto: Malene Anthony Nielsen Den store gondollift, som bringer skituristerne op i terrænet. Også de tre bjørne i reservatet er transporteret op med liften.

Men da de ikke kan gemme strømmen, sælger de den, når de producerer for meget. Og om vinteren, hvor vandgennemstrømningen er lav og forbruget højt grundet de mange gæster, må skisportsstedet ud at købe strøm, som typisk produceres af tyske kulkraftværker og altså ikke er grøn.

Det kræver en del elektricitet at drive et skisportssted med mange turister. Foruden almindeligt forbrug skal der drives lifte og produceres kunstig sne, fortæller Tino Mongili fra Arosa Energie. Folk vil stå på ski både tidligere og senere på sæsonen, og hvis Arosa vil konkurrere med skisportssteder i Østrig og Italien, der bruger næsten 100 procent kunstig sne, så er de nødt til at følge trop.

»Jeg er bange for at sige det højt, men det er ikke særlig bæredygtigt at stå på ski. Medmindre man selv går op og kører ned uden for de præparerede pister. Men vi prøver i det mindste at gøre noget her. At skabe en bedre balance«, siger Tino Mongili.

Men er det ikke at modarbejde den balance at drive et skisportssted, der kræver så meget strøm om vinteren, når det er om vinteren, I mangler strøm?

Fakta Bæredygtig ferie året rundt Der er forskellige organisationer, der arbejder med bæredygtig turisme i Alperne. De kan hjælpe med at vælge et mere bæredygtigt alternativ, når man skal på skiferie eller på hiking. Man kan blandt andet kigge efter Alpin Pearls eller I Am Pro Snow. Selv om vinteren er Arosas højsæson, er der også gode muligheder for en aktiv, men bæredygtig ferie i sommerhalvåret. Der er blandt andet 200 kilometer vandrespor og masser af muligheder for at mountainbike i det flotte landskab. I Arosa er der ladestationer til elbiler to steder. Hvert år i januar afholder Arosa sin årlige – og Alpernes eneste – ski-pride-festival særligt for homoseksuelle: Gay Ski Week. Ugen byder på masser af underholdning, skiløb og fester. Vis mere

»Vi har ikke meget andet her end et skisportssted. Så hvis vi ikke holdt det kørende, ville byen ikke blive ved med at eksistere. Om sommeren kan du gå en tur i bjergene eller cykle på mountainbike, men tallene viser jo med al tydelighed, at skisportsstedet er langt det vigtigste for os«.

Og ganske rigtigt: Cirka 112.000 personer tager lift op i terrænet om sommeren, hvorimod i gennemsnit 1,21 millioner mennesker tager lifterne op i terrænet i Arosa og Lenzerheide om vinteren.

Skiløb, kælkebakker – og bjørne

Solens stråler varmer og får de Toblerone-toppede bjerge til at glimte som perlemor. Med sine 2.865 meter over havet er Rothorn det højeste punkt, man kan komme til med lift i området.

Foto: Malene Anthony Nielsen En af pisterne går langs en klippeside, og flere steder glider man igennem en slags tunnel langs bjerget.

Herunder strækker sig 225 kilometer pister i Arosa og i nabodalen Lenzerheide, og et helt katalog af gode skiløbsmuligheder åbner sig. Der er skiløb for nybegynderen og for den garvede, for dem, der kan lide parkløb, langrend, offpiste – og der er aktiviteter for dem, der slet ikke bryder sig om skiløb.

For i de to dale er der også 200 kilometer vandrespor, her er en kælkebakke og et bjørnereservat. Dyrebeskyttelsesorganisationen Four Paws har et reservat lige nord for byen Arosa, hvor Napa, Almelia og Meimo bor. De tre bjørne er alle reddet fra kummerlige forhold i cirkus eller på restauranter i Østeuropa, hvor de har tjent som underholdningsbjørne, man kunne få til at danse eller drikke fulde, fortæller Stefan Eichholzer, der er dyrepasser i bjørnereservatet.

Bjørnene er kommet hertil med den selvsamme gondol, som alle skiløberne tager op om morgenen. Hver torsdag eftermiddag i vinterhalvåret kan turister og lokale få lov at hilse på bjørnene – på afstand. Her er så at sige noget for hele familien. Og i modsætning til på nogle af de mest populære skisportssteder i Østrig, Italien og Frankrig er her ikke sort af mennesker i højsæsonen, hvor Politiken er på besøg.

Om formiddagen er der selvfølgelig slanger af skiskoler, men de mange blå og røde pister er brede, så det føles ikke klemt – hverken for de små eller for den hurtige skiløber. Pisterne fordelt i de to dale giver desuden mulighed for et varieret skiløb og for at planlægge nogle gode dagture i terrænet.

Foto: Malene Anthony Nielsen Man spiser godt - og dyrt - på restauranterne i skiterrænet.

Man kan løbe rigtig meget på ski, men hvad man ikke kan løbe fra er, at skisportsstedet befinder sig i Schweiz. Ergo er det dyrt at spise og drikke. Udvalget er til gengæld stort, og man kan få stillet sulten i gullasch og foie gras, schnitzel og sort trøffel. Til gengæld slipper man de fleste steder for DJ Ötzi, DJ auf dem Bergen og andre after-ski-slagere.

De klimavanlige organisationer

Foruden vandkraftværkerne er Arosa gået i gang med at forbinde byens huse, hoteller og butikker i to centralvarmeforbund. Og selv om det er en langsommelig proces at få hele lokalbefolkningen med, regner lokalforvaltningen med at kunne påbegynde byggeriet i år.

Først og fremmest skal vi fyre med bæredygtigt lokalt produceret træ, der skal give fjernvarme til husene Jan Diener, Arosas lokalforvaltning

»For nuværende fyrer størstedelen af husene med oliefyr eller elpaneler. Det vil vi gerne have lavet om på; først og fremmest skal vi fyre med bæredygtigt lokalt produceret træ, der skal give fjernvarme til husene«, fortæller Jan Diener, der er leder i Arosas lokalforvaltning.

Foto: Malene Anthony Nielsen Eleverne i skiskolen lærer at færdes på pisten.

Selv om det nok ikke inden for de nærmeste år bliver bæredygtigt at stå på ski, er der alligevel mange muligheder for at vælge et mere klimavenligt alternativ. Generelt kan det være en god idé at skæve til organisationer, der arbejder med bæredygtig turisme, såsom Alpin Pearls eller I Am Pro Snow, et klimaprojekt stiftet af USA’s tidligere vicepræsident Al Gore, der arbejder for at motivere skisportsudøvere til mere bæredygtig turisme. Også dette projekt er Arosa en del af.