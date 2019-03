Mægling skal forhindre truende togkonflikt

En truende togkonflikt fra i nat klokken 4 til i morgen eftermiddag klokken 15 kan muligvis hindres i 11. time. Dansk Jernbaneforbund foreslog i aftes DSB, at de stridende parter får hovedorganisationerne til at mægle i striden.

DSB’s underdirektør Poul Gemzøe-Enemark tog i aftes imod den udstrakte hånd ifølge Avisen.dk og var enig med Dansk Jernbaneforbund i, at det er en god ide få Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening ind over, hvis det både kan hindre, at togene stopper i dag, og der kommer en endelig løsning på konflikten.

Færre tillidsfolk

Forholdet mellem parterne har været kørt af sporet, siden DSB i slutningen af 2017 løsrev sig fra de statslige overenskomster og meldte sig ind i Dansk Industri.

Foto: Jens Dresling Hovedorganisationerne skal hjælpe DSB og Dansk Jernbaneforbund med at holde togene på skinnerne.

Hovedorganisationerne skal hjælpe DSB og Dansk Jernbaneforbund med at holde togene på skinnerne. Foto: Jens Dresling

Dansk Jernbaneforbund og DSB er uenige om bl.a. arbejdstid, og samtidig har DSB opsagt samtlige tillidsfolks hverv per 1. april. DSB har ønsket antallet af tillidsfolk væsentligt reduceret, og i november gik Jernbaneforbundet med til at få tallet ned fra 99 tillidsfolk til 41.

Fordi de øvrige aftaler om DSB-medarbejdernes vilkår fremover endnu ikke er på plads har Dansk Jernbaneforbund ikke villet skrive under på aftalen om reducering af tillidsrepræsentanter, som skulle træde i kraft 1. april.

Anonym trussel

Truslen om arbejdsnedlæggelse og stop for togene blev fremsat i en pressemeddelelse fra anonyme ansatte i DSB. De var anonyme, fordi de ellers frygtede for deres ansættelsesforhold, skriver Ekstra Bladet.

Tidligere på søndagen fastslog DSB’s kommunikationsafdeling over for Politiken, at hvis arbejdsnedlæggelsen bliver en realitet, kan købte billetter benyttes til rejse tirsdag, eller de kan refunderes, og det gælder alle typer billetter.