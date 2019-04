Verdensnaturfonden om ny naturserie på Netflix: »Jeg håber, vi kan lære om måden, vi rejser på«

Et stort samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden og streamingtjenesten Netflix har ført til naturserien ’Our Planet’, der skal inspirere til unikke rejseoplevelser samtidig med at sætte fokus på menneskenes trussel mod naturen.

Seriens otte afsnit kan ses fra i dag.

Foto: Paul Stewart / Silverback/Netflix

Generalsekretær i Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, fortæller, at serien blandt andet viser nogle af klodens problemer med klimaforandringerne og håber, at det giver stof til eftertanke.

Foto: Ben Macdonald/Silverback/Netflix

»Jeg håber virkelig, vi kan lære om måden, vi rejser på. At vi begynder at tænke over vores forbrug, vores lange rejser, at vi får genbrugt vores ting og købt bæredygtigt«, siger han.

Serien viser enestående naturoptagelser og dyreliv, men zoomer også ind på, hvad der sker i naturen for tiden.

»Der er for eksempel fokus på klimaforandringerne, skovfældning og plastik i verdenshavene«, fortæller Bo Øksnebjerg, der selv besøgte filmholdet under optagelserne på Svalbard.

Foto: Sophie Lanfear/Silverback/Netflix

»Faktum er, at det er menneskets succes på jorden, som har presset naturen i knæ. Menneskets forbrug er større, end det naturen selv kan regenerere på samme tid, og det går ikke«.

Foto: Sarah Walsh / Netflix/Silverback

Løsningerne er der

Ifølge Bo Øksnebjerg har vi faktisk løsningerne på problemerne, vi gør bare ikke nok.

»Vi kunne starte med at fælde få træer i stedet for hele skove, fiske på en bæredygtig måde, så vi ikke tømmer havene, og så bruge grøn energi«, siger han.

Foto: Steve Benjamin/Silverback Films

I løbet af de otte programmer kommer seerne med rundt til alle verdens naturtyper, blandt andet de arktiske områder, skovene, verdenshavene og søerne.

Filmholdet tæller 600 personer, der i fire år har arbejdet på dokumentaren og været forbi 50 lande. Naturforskeren David Attenborough lægger stemme til.