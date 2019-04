Camping er som at holde ferie i mors mave, hvor alle ligger tæt og sover sammen, og så er man fri for al den moderne elektronik. Eller at bo som indianerne i en tipi, hvor alle også sover sammen og ligger tæt.

Fakta Overnatning på campingpladser I perioden 2013 til 2018 er antallet af danske gæsters overnatninger på campingpladser faldet med næsten 200.000. Kun campingpladser med minimum 75 campingenheder deltager i statistikken: 2013: 8.244.926 2014: 8.415.132 2015: 8.327.196 2016: 8.268.128 2017: 7.925.793 2018: 8.051.885 Kilde: Danmarks Statistik





Sådan formulerer Anne-Vibeke Isaksen det at campere. Hun elsker at campere, og det er måske ikke så sært. Ud over at være rejsejournalist er Anne-Vibeke Isaksen mediechef i Dansk Camping Union (DCU), som er en forening for danske campister stiftet i 1926 som Lejrklubben Danmark (LD).

Foto: Melissa Kühn Hjerrild Danskerne camperer ikke alene herhjemme, men også i udlandet som ved Gardasøen.

Danskerne camperer ikke alene herhjemme, men også i udlandet som ved Gardasøen. Foto: Melissa Kühn Hjerrild

DCU har et stabilt medlemstal på omkring 50.000, og danskernes overnatninger på campingplads ligger også nogenlunde stabilt på omkring otte millioner overnatninger, selv om tallet er faldet med næsten 200.000 de seneste fem år ifølge Danmarks Statistik.

Tilbage til naturen

Anne-Vibeke Isaksen er dog overbevist om, at antallet af campister vil stige de kommende år, fordi folk ikke alene bliver mere og mere klimabevidste, men også gerne vil tilbage til naturen.

»Allerede nu kan vi mærke, at den stigende bevidsthed om klimaet øger interessen for camping. Især kan vi mærke det på salget af telte, som tordner frem. Salg af campingvogne går også godt, men når slet ikke samme niveau som telte. Det at overnatte i sheltere er også blevet virkelig populært. Det foregår selvfølgelig ikke på campingpladser, men overnatningsformen er dog i familie med det at campere«, siger Anne-Vibeke Isaksen.

Foto: Alt Om Camping Hvis man spænder campingvognen efter cyklen, får man både motion og er god ved miljøet.

Hvis man spænder campingvognen efter cyklen, får man både motion og er god ved miljøet. Foto: Alt Om Camping

DCU-mediechefen ser to grupper som fremtidens campister. Hun spår, at de med bil og campingvogn eller autocamper stadig sætter friheden højest og betragter det at kunne køre fra sted til sted som frihed. Miljøet spiller ikke hovedrollen hos dem, det gør friheden.

Når det gælder primitiv camping og tilbage til naturen-camping, spiller miljø og klimaforandringer en stor rolle. På campingpladserne kan man allerede se, at miljøet spiller en kæmperolle, siger Anne-Vibeke Isaksen:

»Campingpladserne vil helt sikkert tage miljøet alvorligt, og når de bygger nyt, vil de gøre det miljørigtigt. Herhjemme er f.eks. alle aktiviteter på Møns Klint Camping CO 2 -neutrale. Eksempelvis slukker campingejer Ole Eskling lyset om aftenen, så man kan se stjerner, hvilket har givet ham en europæisk innovationspris. Hvidbjerg Strand Feriepark er Danmarks mest luksuøse campingplads med et wellnesscenter til 25 millioner, men som også er CO 2 -neutralt«.

Alle campister er lige

Campinglivet er noget, der går i arv. Hvis man som barn har været med sine forældre på camping, er der en stor chance for, at man som voksen selv bliver campist. Campinglivet går i arv, men man kan ikke tale om et decideret campingbælte a la bibelbæltet, siger Anne-Vibeke Isaksen:

Foto: Ebbe Andersen Hvis man som barn har været på camping som drengen her på campingpladsen i Nærum i 1967, er der en god chance for, at man selv bliver campist.

Hvis man som barn har været på camping som drengen her på campingpladsen i Nærum i 1967, er der en god chance for, at man selv bliver campist. Foto: Ebbe Andersen

»Campisterne er spredt over hele lande, men der er især mange i Østjylland omkring Aarhus og Djursland, Sønderjylland og på Sjælland uden for København. Alle samfundsgrupper camperer, lige fra akademikeren på Nørrebro over håndværkeren til direktøren fra Novo«.

»På campingpladsen er alle lige, forskellen ses kun på, at direktøren måske kommer i en stor Mercedes med en campingvogn på krogen«.