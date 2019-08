Skånes Provence: Åbent landskab, malerisk natur og højt gastronomisk niveau

1. Fika på S:t Olofs stolthed

Foto: Matti Holgersson

For fem år siden var S:t Olof blot en lille søvnig landsby, som man kørte igennem på vej mod kystens mere mondæne badebyer og fiskerlejer. Men da Matti og Iwona Holgersson åbnede deres gastrobageri og café, Byvägen 35, i byens gamle snedkerværksted for fire år siden, blev S:t Olof pludselig målet for turen. I dag er det uden tvivl den mest populære café og bageri i Österlen. Ikke kun på grund af de lækre stenovnsbagte surdejsbrød, men også de dejlige kardemommeboller og den veganske og vegetariske frokost, som hver dag serveres i den rustikke cafédel. Især om sommeren kan køerne være lange, for så kommer alle sommergæster ude fra kysten, men cafeen er ventetiden værd. Hvis man ikke når forbi S:t Olof, har Byvägen 35 nu også en filial i Simrishamn.

Byvägen 35, Byvägen 35, S:t Olof

2. Nyd naturen i nationalparken

Foto: Anders Tukler/Visit Sweden

Österlen är et åbent, bølgende landskab, men nord for Simrishamn rejser sig en 97 meter høj bakke. Det er enden af Linderödsåsen, der går lige ud i havet. Her finder man nationalparken Stenshuvud, en af Skånes tre nationalparker, som har spor helt tilbage til stenalderen. Omgivet af Kiviks æbleplantager finder man bøge- og egeskov, heder, strand og stenmarker, som egner sig perfekt til en smuk gåtur. Her kvækker frøerne om aftenen, mens den sjældne markpiber synger dagen frem. Om foråret dækkes skovbunden af hvide anemoner, mens lyserøde orkideer blomstrer på markerne. Nede på stranden kan man på klare dage, hvis man er heldig, se Bornholm i horisonten. Parker ved Stenshuvud Naturum, og gå ind ved indgangen. Det bedste tip for at slippe den værste trængsel er lige efter lågen at gå til venstre, over hegnet og gå forbi enebærheden, før man kommer ud lidt nord for Stenshuvud.

Stenshuvud, følg skiltene fra vej 9.

3. Æggekage på skånsk

Foto: Brandon Lynch

Ligesom kroerne i Danmark blev de skånske gästgiverier samlingspunktet på egnen og der, hvor man serverede de rustikke egnsretter. Brösarps Gästgifveri, eller Gästis, som man siger til hverdag, er et af Skånes ældste med aner helt tilbage til 1684. Og mens andre skånske gästis har valgt mere at bevæge sig hen imod fine dining eller gastropub, har familien Cederberg, som driver Brösarp, holdt fast i traditionerne og den landlige stil, især på menukortet. Og hvis man skal spise én skånsk egnsret, mens man er i Österlen, skal det være den klassiske äggakaga. Med flæsk og tyttebærsyltetøj serveres den i rigelige mængder og med en fysisk højde, som mere får den at ligne en budding end en dansk æggekage. Det betyder dog ikke, at den smager sådan. Den er tilberedt af masser af æg, mel og mælk og kan i den grad mætte mange munde. På Brösarps Gästis er de vant til, at mange ikke orker spise op, og de tilbyder altid, at man får resterne med hjem.

Brösarps Gästgifveri & Spa, Albovägen 21, Brösarp