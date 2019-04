SAS aflyser 205 flyafgange fredag

En række af SAS' flyafgange bliver fredag aflyst forebyggende på grund af en mulig overenskomstkonflikt mellem piloter og luftfartsselskabet. Det oplyser SAS på Facebook.

205 afgange fra Skandinavien er aflyst. Det oplyser Mariam Skovfoged, pressechef i SAS, som opfordrer passagerer til at tjekke deres afgange på SAS' hjemmeside, inden de begiver sig i lufthavnen.

Der er tale om afgange mellem midnat og fredag klokken 13.00.

Aflysningerne sker ifølge SAS, så passagerer og flypersonale ikke ender med at strande på en destination, hvis en konflikt bryder ud mellem piloter og luftfartsselskabet fredag.

Repræsentanter for de to parter har hele torsdagen holdt møder i både Norge, Sverige og Danmark for at forsøge at nå til enighed. Møderne er stadig i gang torsdag aften. Hovedforhandlingerne foregår hos den norske rigsmægler i Oslo.

Striden går blandt andet på piloternes vagtplaner og arbejdsforhold.

Piloterne i SAS har varslet, at de går i strejke fra fredag, hvis ikke der inden midnat torsdag er indgået en aftale med det skandinaviske luftfartsselskab.

Det drejer sig om i alt 1500 piloter, eller omkring 95 procent af piloterne i selskabet.

Hvis strejken bryder ud, kan det betyde, at tre ud af fire SAS-fly bliver på jorden, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Det kan berøre mellem 50.000 og 60.000 passagerer, oplyser Knut Morten Johansen, der er kommunikationschef i den norske afdeling af SAS, til NTB.

Der er dog nogle fly, som med sikkerhed vil lette. Det gælder fly fra enten SAS' alliancepartnere i Star Alliance eller hos underleverandører, da de ikke bliver påvirket af strejken.

Det er omkring 30 procent af afgangene. De sidste 70 procent forventes at blive ramt af en eventuel strejke.

SAS opfordrer kunder til at tjekke status på deres afgange, inden de tager i lufthavnen fredag.

»Hvis du har booket et fly, bedes du venligst tjekke din booking, inden du tager i lufthavnen. Vi beklager, at I som kunder bliver påvirket af den mulige strejke«, skriver SAS på sin hjemmeside torsdag aften.

Her oplyser luftfartsselskabet samtidig, at det tilbyder gratis ændringer for rejsende, hvis afgangen er mellem 26. og 29. april. Har man booket billet gennem et bureau, skal man rette henvendelse til bureauet i stedet for til SAS.

Sydbank-analytiker Jacob Pedersen har tidligere vurderet over for Ritzau, at en strejke kan koste SAS omkring 75 til 100 millioner svenske kroner om dagen, hvis alle SAS' fly parkeres på landjorden.

/ritzau/